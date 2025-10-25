La muerte de una tiktoker de 19 años deja en shock a sus seguidores

Solo tenía 19 años. La tormenta interna que le azotaba la vida la venció. La popular tiktoker filipina Emman Atienza, hija del famoso conductor de televisión Kim Atienza, falleció dejando a su familia y sus seguidores en shock.

“Con profunda tristeza compartimos el inesperado fallecimiento de nuestra hija y hermana, Emman”, comunicaron este viernes sus padres, Felicia y Kim Atienza.

La influencer falleció en su hogar en Los Ángeles el pasado miércoles 22 de octubre, se indicó.

Por sus contenidos de moda, estilo jovial y la forma de afrontar la vida, Emmanuelle “Emman” Atienza creó una comunidad 935,000 seguidores en TikTok y 250,000 en Instagram.

“Ella trajo tanta alegría, risas y amor a nuestras vidas y a las vidas de todos los que la conocían; tenía una manera de hacer que la gente se sintiera vista y escuchada, y no tenía miedo de compartir su propio viaje con la salud mental”, postearon sus padres y hermanos en las redes sociales.

“Su autenticidad ayudó a muchos a sentirse menos solos. Para honrar la memoria de Emman, les pedimos que recuerden las cualidades por las que vivió: compasión, coraje y un poco de bondad extra en tu vida cotidiana”, afirmaron.

¿QUIÉN ERA EMMAN?

Emman, nacida el 8 de febrero de 2006, venía de una familia filipina de prestigio social: era hija del popular presentador de televisión Kim Atienza y la maestra del fitness Felicia Hung Atienza, y nieta del exalcalde de Manila (la capital de Filipinas), Lito Atienza.

A pesar de ser parte de una dinastía de influencia social, que la colocaba en el centro de la atención pública, ella se ganó su propio espacio gracias a su autenticidad y valentía al abordar temas difíciles.

Sus primeros posteos datan de 2015 y desde entonces fue ganando adeptos por mostrar sus triunfos deportivos como gimnasta, así como por su estilo de vida y referente de moda juvenil, además de sus consejos y su lucha por la salud mental.

El suicidio se maneja como la causa de su muerte. Confesó a principios de 2025 que sufrió acoso y admitió sufría de una enfermedad mental.

En 2022, reveló que había sido diagnosticada de manera errónea con depresión, pero que en realidad padecía el Trastorno de Estrés Postraumático Complejo (CPTSD) con características paranoides y límite, además de trastorno bipolar y TDAH.

“Empecé el 2024 sin estar segura de si quería vivir para ver el final. Lidio con una enfermedad mental desde niña, y llegué a un punto en que creí que solo estaba empeorando con el paso de los años, por más que nunca dejé de ir a terapia”, expresó.

Luego agregó: “Durante la mitad de mi adolescencia, sufrí acoso. Intentaba hablar con mis compañeros, pero solo recibía respuestas secas y desinteresadas. Me desahogaba y les contaba mis traumas a mis amigos con tanta frecuencia que finalmente se cansaron de oírlo, y es comprensible”.

Sobre su salud mental, fue a rehabilitación en Los Ángeles, donde se trató, pero no pudo encontrarle soluciones a sus males internos.

“Repetía la misma canción durante horas para disociarme, fingiendo desaparecer, luego regresaba de las sesiones de terapia para gritar en mi almohada y llorar en la bañera”, comentó.