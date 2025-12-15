Opinión
La promesa que George Clooney le hizo a su esposa

El famoso actor tomó una decisión que ahora marca sus decisiones en el cine

15 de diciembre de 2025 - 2:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
George Clooney y Amal debutaron como papás en junio del 2017. (EFE)
George Clooney y Amal debutaron como papás en junio del 2017. (EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El actor estadounidense George Clooney, de 64 años, dice adiós a sus días de galán en la gran pantalla. Según el pacto que afirma haber alcanzado con su esposa, la abogada libanesa Amal Clooney, no planea besar más a ninguna actriz en sus películas.

En una entrevista con el diario Daily Mail apunta que tomó la decisión tras una conversación con su esposa, con la que se casó en 2014 y tiene mellizos.

“He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman —'Bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más’”, añade el protagonista de filmes como ‘O Brother, Where Art Thou?’ (2000) y de ‘Ocean’s Eleven’ (2001) o de la serie ‘ER’, con la que saltó a la fama internacional.

El también director de cintas como ‘Good Night and Good Luck’ (2005) no es la primera vez que se ha pronunciado sobre su intención de dar un paso atrás al frente de filmes románticos.

Según recuerda Variety, en marzo contó al programa estadounidense 60 Minutes que quería dejarle hueco a las nuevas generaciones: “Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas”, dijo entonces.

El actor George Clooney se casó el sábado con la abogada de derechos humanos, Amal Alamuddin, en Venecia. (AFP)La pareja se unió en matrimonio un día después de que la pareja anfitriona y algunos célebres amigos llegaran a la romántica ciudad italiana. (AFP)Entre los presentes estuvo Bono, vocalista de la banda irlandesa U2. (EFE)
1 / 7 | Se casa George Clooney. El actor George Clooney se casó el sábado con la abogada de derechos humanos, Amal Alamuddin, en Venecia. (AFP)
