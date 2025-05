La verdad detrás de la filosofía de “optimista compulsiva” de Yizette Cifredo

View this post on Instagram

“En este aspecto la gente tiene una idea o un concepto que me parece a mí, que está errado de lo que es el optimismo”, subrayó la comunicadora social Yizette Cifredo , quien lanzó en el mes de abril el libro “Reflexiones de vida de una optimista compulsiva”. “El optimismo no es la negación de las realidades ni de la adversidad, todo lo contrario. Nosotros, los optimistas o los pesimistas, nacemos en la adversidad, nacemos cuando nos da el golpe. Ahí es que tú te defines como optimista o como pesimista”, agregó.

Lo anterior, la fundadora de la casa productora Brío 27 la calificó como “reconocimiento responsable”. “Tú decir, de acuerdo, me siento frustrado, me siento con coraje, me siento triste, me siento avergonzado. Ahí es que tú puedes empezar a ver cuáles son las posibilidades”, añadió.