A lo largo de la historia, el pueblo de Toa Alta ha sido la cuna de grandes talentos. El cuatrista Tomás “Maso” Rivera, la exreina de belleza Dayanara Torres y la autora de libros infantiles Isset Pastrana son solo tres de las muchas estrellas que han llenado de gloria a la “Ciudad del Josco”.

Entre la nueva generación de artistas del patio se destaca, además, el nombre de la toalteña Lexamarie Matos, modelo, actriz y presentadora de televisión.

Aunque no pudo revelar muchos detalles por razones de confidencialidad, la actriz adelantó que gracias a su rol en “Los Mécanicos”, ha recibido otras oportunidades. La próxima, reveló, será la participación en una película internacional donde aparecerá junto a otros talentos boricuas. “Una figura relacionada con las telenovelas, también puertorriqueña” y “otra toalteña”, formarán parte del elenco de esta producción que llegó a sus manos.

Sobre a qué se debe una vida exitosa con 28 años, Matos se lo atribuye a ser “presentá”. En entrevista con este medio, la toalteña recordó cuando -muchas veces- colaboró en producciones sin remuneración.

“En la vida, el tren pasa una vez, te montas o te quedaste. Yo nunca he querido quedarme de espectadora, ese no ha sido mi plan en la vida, tampoco mi propósito. Me gusta utilizar mis dones y siempre, desde niña, yo tenía claro lo que quería y no era solamente estudiar. Yo tengo una maestría, pero también he hecho muchas cosas. En Toa Alta está mi academia, me he desempeñado en muchos roles, pero siempre, más allá de tener la preparación académica, o tal vez el talento, está la experiencia y eso no te lo quita nadie”, sostuvo.

Matos, quien formó parte del equipo de “Día a día” de Telemundo envió un mensaje a la juventud que, al igual que ella, desea formar parte de la industria del entretenimiento puertorriqueño.

“Tú no puedes venir solo con un diploma cuando hay tanta gente que también tiene lo mismo que tú. Tienes que buscar qué te hace diferente. Mientras unos preferían solo estudiar, yo estaba buscándomelas; mientras unos estaban sentados esperando la oportunidad, yo estaba intentándolo, o sea, la constancia”, nombró con humildad.

Por el momento, Matos no descarta regresar a la televisión, sin embargo, está “analizando” sus próximas movidas, aseguró. Asimismo, puntualizó, que mantiene su segmento “El vueltón con Lexa”, en La X y “Primetime” de ABC Puerto Rico.

Orgullosa de su evolución en “Los Mecánicos”

De hecho, la intérprete, de 28 años, carga con uno de los papeles protagónicos de la película puertorriqueña “Los Mecánicos 2″.

El Nuevo Día entrevistó la joven animadora durante el último día de filmación de la producción de Eliomer Laureano. Con mucho orgullo y satisfacción, Matos contó todos los aportes que esta experiencia ha añadido a su carrera.

“Continúo con mi papel de ‘Sully’. ‘Sully’ tiene una evolución en esta película. Va a tener mucho drama, carga el drama en el sentido del amor, de lo que es el compromiso de familia. Entonces, en la primera película yo era como esta mujer independiente, relacionista profesional, que se comía el mundo, me enamoré del más cómico, del más gracioso, del más sanganito, de tanto que me hacía reír, pero en esta película ya yo me adentro más a los mecánicos y estoy más involucrada en lo que es una mujer que quiere todo, una familia, que ya ha madurado, o sea, la película termina conmigo”, dijo.

En su corta, pero fructífera trayectoria, esta apasionada del entretenimiento ha sobresalido en diversos roles. Sin embargo, dijo, nada supera su paso por la industria cinematográfica.

“Esto (’Los Mecánicos’) significa todo porque yo me he desempeñado mucho en el campo de las comunicaciones, pero no había podido adentrarme al cine, es difícil. La primera para mí fue, olvídate, eso está en la pared de logros número uno. Cuando yo empecé en los medios, yo siempre quería estar en el ámbito artístico, ese era mi norte, poder ser yo en mi totalidad, expresar mi manera de ser, poder representar esa catarsis con el público, conectar. Esa es mi meta, conectar con el público. Por eso me gustan las tarimas, no descarto el teatro, espero volver a las tablas”, enfatizó.

Asimismo, en “Los Mecánicos 2″, Matos ha encontrado una familia, algo que, según opinó, es difícil de crear en estos tiempos.

“De ‘Los Mecánicos′ espero que vengan la tres, la cuatro y la cinco, estamos listos y en el libreto hay para sacar, el equipo que hemos hecho, la familia que hemos hecho, es real. Una cosa es la película, pero muy diferente es que nosotros nos tratemos como hermanos, que durmamos todos en el mismo sillón, hemos pasado más de 12 horas juntos, mucho más”, detalló.

Para la comunicadora, estar rodeada de compatriotas como Jasond Calderón y Ana Isabelle, es como un sueño. A muchos del elenco, expresó, los admira porque fueron figuras que la entretuvieron en su niñez y adolescencia, hoy son sus colegas y compañeros de trabajo.

“Todos tenemos diferentes sombreros, eso es algo que nos representa. Aquí hay comediantes, hay comunicadores, estamos mezclados, pero aquí somos una gran familia, así que ya estoy bien contenta”, agregó.