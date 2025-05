Los abogados de Harvey Weinstein interrogan a Miriam Haley en el nuevo juicio del caso #MeToo

Conoce a las actrices que fueron víctimas de los acosos de Harvey Weinstein. Gwyneth Paltrow “Era una niña, y había firmado contrato, estaba petrificada” (En entrevista con The New York Times) Foto: Archivo

Weinstein, de 73 años, se ha declarado no culpable y niega haber agredido sexualmente a alguna persona. Sus abogados argumentan que todas sus acusadoras consintieron en encuentros sexuales con la esperanza de conseguir trabajo en el mundo del espectáculo.

Testificó el miércoles que Weinstein la agredió después de invitarla a su apartamento para lo que ella esperaba que fuera una reunión amistosa y profesional. Dijo que él la empujó a una cama, ignorando sus súplicas de: “No, no — esto no va a suceder”.

Haley testificó que tomó un vuelo previamente acordado a Los Ángeles pagado por Weinstein al día siguiente, y unas semanas después acordó reunirse con él en un hotel de Manhattan. Dijo que esperaba hablar en el vestíbulo, pero, en cambio, fue dirigida a su habitación, donde dice que tuvo sexo no deseado, pero no forzado, con él.

Bonjean señaló el jueves que cuando Haley hizo pública su historia en 2017, no mencionó su posterior encuentro sexual con Weinstein, ni su contacto continuo.

La fiscalía de Nueva York llamó el viernes al jurado del proceso contra Harvey Weinstein a declarar culpable al que describieron como "depredador" y a creer a las mujeres que lo acusan de agresión sexual, alegando que "no tienen ninguna razón para mentir".

The Associated Press no suele identificar a las personas que alegan haber sido agredidas sexualmente a menos que den su permiso para que se usen sus nombres. Haley, Mann y Sokola lo han hecho.