Maite Perroni responde a críticas por su peso: “Vivimos en una sociedad donde nunca se es suficiente”

Maite Perroni respondió tajante a quienes la critican por su aumento de peso. La exintegrante de RBD se expresó a través de un video que compartió en Instagram, donde declaró que antes de llegar a las 158 libras, su peso era de 207 libras.

“Hola, soy Maite Perroni. Peso 158 libras y eso que no me has visto cuando pesaba 207 libras. Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante. Mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país, evidentemente, están pasando cosas que sí son importantes”, sostuvo.

La actriz aseguró que, aunque las críticas y los juicios sobre su aspecto físico la tienen sin cuidado, le resultó importante alzar la voz y exponer la violencia digital que vive en la actualidad.

“La verdad, me río, porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real”, dijo.

Perroni agregó: “Naturalmente, no estoy pensando en esto, pero esta situación me hizo ver que hay tres posibilidades. Una es victimizarme, ponerme a llorar y sentirme supermal por toda la violencia digital. La segunda es... no decir nada y no hacer nada para no hacer este tema más grande. Y tres, abrir una conversación, una conversación que va más allá de mí”, subrayó.

La cantante dijo que si bien los estereotipos que enfrentan, en su mayoría, las mujeres, generan presión, la realidad está en “abrazar” los procesos y que “cada cuerpo tiene una historia diferente qué contar”.

“Aunque no lo digamos, todos hemos luchado con la báscula. Hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado la sociedad y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad. Vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente. Nunca seremos suficientemente guapas, suficientemente inteligentes, suficientemente talentosas, suficientemente trabajadoras, suficientemente flacas. Como si de eso dependiera nuestro valor”, concluyó.