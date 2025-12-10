Marc Anthony habla sobre quienes no lo consideran puertorriqueño: “Eso duele”

El cantante boricua Marc Anthony abrió su corazón en una íntima y reveladora entrevista realizada por su esposa, la paraguaya Nadia Ferreira, virreina del Miss Universe 2021. En la conversación, además de repasar su exitosa trayectoria musical, el artista confesó un dolor que lo ha acompañado durante muchos años.

“Esto va a ser controversial”, adelantó el intérprete de “Tu amor me hace bien” en la entrevista publicada por la plataforma de streaming Vix.

“Hay muchos puertorriqueños que no me consideran puertorriqueño y eso duele…”, expresó con la voz entrecortada. “No me consideran salsero… cool. He tenido que vivir con eso, pero yo en todo siempre he sido claro y no hay nadie en el mundo que me quite mi identidad”.

“Es pura envidia, porque si hay alguien orgulloso de sus raíces eres tú y yo lo sé”, le respondió Ferreira a su esposo y padre de su hijo.

Marco Antonio Muñiz, nombre de pila del artista, nació en Nueva York y es hijo de padres puertorriqueños. Ante esto, lamentó que algunos compatriotas cuestionen su puertorriqueñidad, pese a que siempre ha sentido profundo orgullo por sus raíces y se ha destacado por exaltar el nombre de la isla.

Una muestra de ello es su emblemática interpretación de “Preciosa”, la composición de Rafael Hernández Marín que se ha convertido en símbolo de orgullo patrio.

Como parte de la conversación, Marc Anthony también profundizó en el compromiso que mantiene desde sus inicios con su identidad cultural, demostrando que, para sentirse boricua no hace falta nacer en la isla, sino que se puede sentir en el alma.

“Recuerdo una vez, saliendo de Nueva York, por primera vez de gira, viendo el mundo, Colombia y Europa representando a Puerto Rico… yo no dormía pensando en la responsabilidad de representar a Puerto Rico. Siempre he sido un embajador de mi cultura, nuestra música, nuestra comida, yo no cambiaría mi identidad de puertorriqueño por nada en el mundo”, finalizó categóricamente.