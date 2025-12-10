Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Marc Anthony habla sobre quienes no lo consideran puertorriqueño: “Eso duele”

El artista se confesó durante una entrevista realizada por su esposa, la exreina de belleza Nadia Ferreira

10 de diciembre de 2025 - 4:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Marc Anthony (MARTIN BERNETTI)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El cantante boricua Marc Anthony abrió su corazón en una íntima y reveladora entrevista realizada por su esposa, la paraguaya Nadia Ferreira, virreina del Miss Universe 2021. En la conversación, además de repasar su exitosa trayectoria musical, el artista confesó un dolor que lo ha acompañado durante muchos años.

“Esto va a ser controversial”, adelantó el intérprete de “Tu amor me hace bien” en la entrevista publicada por la plataforma de streaming Vix.

“Hay muchos puertorriqueños que no me consideran puertorriqueño y eso duele…”, expresó con la voz entrecortada. “No me consideran salsero… cool. He tenido que vivir con eso, pero yo en todo siempre he sido claro y no hay nadie en el mundo que me quite mi identidad”.

“Es pura envidia, porque si hay alguien orgulloso de sus raíces eres tú y yo lo sé”, le respondió Ferreira a su esposo y padre de su hijo.

Marco Antonio Muñiz, nombre de pila del artista, nació en Nueva York y es hijo de padres puertorriqueños. Ante esto, lamentó que algunos compatriotas cuestionen su puertorriqueñidad, pese a que siempre ha sentido profundo orgullo por sus raíces y se ha destacado por exaltar el nombre de la isla.

Una muestra de ello es su emblemática interpretación de “Preciosa”, la composición de Rafael Hernández Marín que se ha convertido en símbolo de orgullo patrio.

Como parte de la conversación, Marc Anthony también profundizó en el compromiso que mantiene desde sus inicios con su identidad cultural, demostrando que, para sentirse boricua no hace falta nacer en la isla, sino que se puede sentir en el alma.

“Recuerdo una vez, saliendo de Nueva York, por primera vez de gira, viendo el mundo, Colombia y Europa representando a Puerto Rico… yo no dormía pensando en la responsabilidad de representar a Puerto Rico. Siempre he sido un embajador de mi cultura, nuestra música, nuestra comida, yo no cambiaría mi identidad de puertorriqueño por nada en el mundo”, finalizó categóricamente.

El cantante puertorriqueño Marc Anthony hoy le sumó otro éxito a su carrera al ser reconocido estrella en Paseo de la Fama de Hollywood.La estrella fue develada en reconocimiento por una trayectoria que enmarca casi cuatro décadas de trabajo como uno de los representantes más influyentes del género de la salsa.”De alguna forma extraña siento que apenas empecé y que esto es el comienzo”, comentó.
1 / 13 | Fotos: Revive el momento cuando Marc Anthony fue reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. El cantante puertorriqueño Marc Anthony hoy le sumó otro éxito a su carrera al ser reconocido estrella en Paseo de la Fama de Hollywood. - Chris Pizzello
Marc AnthonyNueva York
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón.
