María Antonieta de las Nieves, famosa por el papel de “La Chilindrina”, fue hospitalizada por problema neurológico
Una amiga cercana de la actriz, dio a conocer los detalles sobre su enfermedad
26 de agosto de 2025 - 1:00 PM
María Antonieta de las Nieves, conocida por su papel en “La Chilindrina”, se recupera en casa después de haber sido hospitalizada por presuntos síntomas de deterioro neurológico.
Así lo indica una revista de circulación nacional en México, donde una amiga cercana a la actriz informó que la intérprete de 78 años se puso mal el 20 de agosto.
De las Nieves, quien diera vida a la niña de las coletas y las pecas, amiga de "El Chavo del 8“, en La Vecindad, universo creado por Roberto Gómez Bolaños, habría ingresado de urgencia a un hospital luego de presentar una crisis de ansiedad. El diagnóstico médico indicó que tenía una baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico.
Recientemente, De las Nieves estuvo trabajando en Perú, donde presentó dificultades para hablar de manera fluida, además de presentar dificultades para tragar y pasar saliva.
La actriz formó parte de la bioserie de Chespirito, "Sin querer queriendo“, y en sus redes sociales, donde mantiene comunicación constante con sus fans, compartió varios momentos nostálgicos sobre los buenos tiempos con Chespirito, su gran amigo.
La Chilindrina reapareció en televisión a los 78 años junto a la Paola Montes de Oca, quien le dio vida en “Chespirito: sin querer queriendo”
María Antonieta de las Nieves ha hablado públicamente de la fibromialgia que padece, un síndrome crónico que afecta el sistema nervioso y provoca dolor muscular, rigidez, insomnio y dificultad para concentrarse.
Recientemente, se dijo que la actriz de “El Chavo del 8” y de “Chespirito” estuvo hospitalizada por un problema neurológico, también llamado trastorno neurológico, y aunque por el momento se desconocen detalles, se sabe que este tipo de problema es una afección que afecta al sistema nervioso, que incluye el cerebro, la médula espinal y los nervios.
Estos trastornos pueden causar una amplia gama de síntomas, como problemas de movimiento, dolor, debilidad, dificultades cognitivas y alteraciones sensoriales.
