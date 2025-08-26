Opinión
26 de agosto de 2025
88°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

María Antonieta de las Nieves, famosa por el papel de “La Chilindrina”, fue hospitalizada por problema neurológico

Una amiga cercana de la actriz, dio a conocer los detalles sobre su enfermedad

26 de agosto de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves en su famosa interpretación de "La Chilindrina". (Photoamc)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

María Antonieta de las Nieves, conocida por su papel en “La Chilindrina”, se recupera en casa después de haber sido hospitalizada por presuntos síntomas de deterioro neurológico.

Así lo indica una revista de circulación nacional en México, donde una amiga cercana a la actriz informó que la intérprete de 78 años se puso mal el 20 de agosto.

De las Nieves, quien diera vida a la niña de las coletas y las pecas, amiga de "El Chavo del 8, en La Vecindad, universo creado por Roberto Gómez Bolaños, habría ingresado de urgencia a un hospital luego de presentar una crisis de ansiedad. El diagnóstico médico indicó que tenía una baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico.

Recientemente, De las Nieves estuvo trabajando en Perú, donde presentó dificultades para hablar de manera fluida, además de presentar dificultades para tragar y pasar saliva.

La actriz formó parte de la bioserie de Chespirito, "Sin querer queriendo“, y en sus redes sociales, donde mantiene comunicación constante con sus fans, compartió varios momentos nostálgicos sobre los buenos tiempos con Chespirito, su gran amigo.

La Chilindrina reapareció en televisión a los 78 años junto a la Paola Montes de Oca, quien le dio vida en “Chespirito: sin querer queriendo”

¿Cuáles son los problemas de salud de “La Chilindrina”?

María Antonieta de las Nieves ha hablado públicamente de la fibromialgia que padece, un síndrome crónico que afecta el sistema nervioso y provoca dolor muscular, rigidez, insomnio y dificultad para concentrarse.

Recientemente, se dijo que la actriz de “El Chavo del 8” y de “Chespirito” estuvo hospitalizada por un problema neurológico, también llamado trastorno neurológico, y aunque por el momento se desconocen detalles, se sabe que este tipo de problema es una afección que afecta al sistema nervioso, que incluye el cerebro, la médula espinal y los nervios.

Estos trastornos pueden causar una amplia gama de síntomas, como problemas de movimiento, dolor, debilidad, dificultades cognitivas y alteraciones sensoriales.

El Chavo del 8
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
