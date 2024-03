Marian Pabón, luego estar libre de cáncer, relata los estragos ocasionados por una bacteria que se le alojó en su seno

“El cáncer se fue, adiós, ‘goodbye’. Pero ahora les cuento qué es lo que pasa conmigo después de que estoy en remisión porque como mi vida no puede ser fácil, tiene que ser complicada porque si no, no tengo material para escribir. ¿Qué me pasa? Que me indican que me van a hacer mastectomía radical con reconstrucción, no me van a poner los implantes directos, sino unos expansores que son mitad de unas bolsitas que van llenando para crear el espacio para luego poder poner los implantes“, explicó a través de un video acerca de ese proceso que duró unas dos semanas.