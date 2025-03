Maripily se someterá a cirugía: “A mí no me gusta cómo se ven mis senos”

“Ustedes saben que llevo tratándome tiempo de operar mis senos para reducírmelos, pero por la falta de tiempo y la cantidad de trabajo que he tenido dese que gané ‘La Casa de los Famosos’, no he podido hacerlo, no es que no quiera mis amores. Nadie mejor que yo, para cambiarme los implantes de los senos, que llevan casi 14 años conmigo y reducirme los senos, porque he bajado demasiado de peso y a mí no me gusta cómo se ven mis senos, pero no he tenido el tiempo”, expresó mientras se dirigía hacia una oficina médica a hacerse las pruebas de rigor para someterse a cirugía el 31 de marzo.