Falta poco para que Maripily Rivera haga su entrada por la puerta grande de “La casa de los famosos”, y el ya denominado “huracán de Puerto Rico” tiene claro qué hará en el “reality show” que transmite Telemundo, y hasta a quién subirá a la “suite” si llega a convertirse en líder.

En medio de una entrevista con el programa “La Mesa Caliente” la modelo puertorriqueña fue abordada por el panel conformado por Myrka Dellanos, Verónica Bastos, Aylin Mujica y la boricua Giselle Blondet sobre qué hará durante su estadía en la mansión a partir del próximo 23 de enero.

“¿Subirás a la ‘suite’ a un hombre o a una mujer? Tú dime… y no te pongas con ‘tú eres mi amiga, te voy a poner a ti’. Pon esa casa caliente”, indagó la periodista Bastos.

“Pues mira, yo subiría de todo porque tengo a muchos ahí que conozco que van a entrar. Pero me gustaría subir a la suite a un Lupillo que es soltero, pa’ conocerlo y para preguntarle por qué me tiene bloqueada en las redes sociales”, dijo la modelo.

Como era de esperarse, la inesperada revelación causó un mar de gritos y asombro entre las panelistas.

“Eso se acaba en el jacuzzi”, aseguró Mujica, actriz y exparticipante de la tercera edición de “La casa de los famosos”.

“Después lo voy metiendo en el jacuzzi para ablandarlo y para que me vaya diciendo qué es lo que le pasa conmigo”, explicó la también empresaria.

Vale la pena recordar que en las pasadas ediciones, algunas de las escenas más intensas que se han vivido en la “suite del líder” fueron protagonizadas por Anahí Izali y Christian de la Campa; Daniella Navarro y Salvador Zervoni; y Aleida Núñez y José “Pepe” Gámez.

El pasado 14 de diciembre, María del Pilar, nombre de pila de la boricua, fue abordada sobre el cantante mexicano Lupillo Rivera, hermano de la fenecida Jenni Rivera, pues ambos entrarán a la casa solteros.

“Dije que se ve en las fotos guapo, pero tendría que verlo en persona y convivir con él. Ya me están empatando con él y no lo conozco”, comentó en aquel momento. Asimismo, aprovecho la oportunidad para detallar las cualidades que descalifican a un hombre. “No me gustan los hombres prepotentes, narcisistas y poco caballerosos”.

La dueña de “Pompi Stores” se une a esta nueva aventura junto a las celebridades ya confirmadas Fernando Lozada, Alana Lliteras, Pedro “La Divaza”, Thalí García, Gregorio Pernía, José Reyes, Lupillo Rivera, Sophie Durand, Ariadna Gutierrez y Clovis Nienow.