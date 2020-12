Al escuchar hoy a la nueva Miss Universe Puerto Rico 2020, Estefanía Soto, son evidentes la fluidez, la seguridad y el desenvolvimiento que ha adquirido a través del fuerte entrenamiento que ha recibido de parte de la organización por los pasados casi tres meses; momento en que fue elegida como la nueva soberana para representar a Puerto Rico en la competencia internacional.

Tan es así que si le dijeran hoy que mañana mismo debe partir para el certamen, no lo dudaría ni un segundo. No solo dice sentirse lista y en paz, sino que ha vivido al máximo la transición que ha pasado, llena de aprendizaje y descubrimiento.

“Esta ha sido una experiencia de descubrimiento, de quién soy y de qué cosas tengo. Quizás necesitaba ese impulso y esa visión de otras personas para decir, ‘ah mira tengo esto, puedo mejorar y presentarme de esta manera’. Así que me siento muy cómoda con la transformación y todavía tenemos tiempo. Seguiremos trabajando duro y fuerte en esa preparación para ajustar todo”, indicó Estefanía, quien dijo aún no saber de manera oficial la fecha y la sede en donde se va a celebrar Miss Universe.

En un día habitual de la reina, son muchas las horas las que le dedica a ese rol que le fue encomendado y que recibió con sumo agradecimiento. Una hora y 45 minutos de entrenamiento físico antecede todo un día de talleres, desde cómo manejarse el cabello y maquillarse, hasta tomar clases de dicción, preparación emocional y mental, y algunos consejos de actuación, además de cumplir con las citas médicas y estéticas para todo lo que comprende la proyección del aspecto físico.

“Lo he tenido todo, y decir eso en este año es decir mucho, así que estoy bien agradecida. Me siento bien y súper sorprendida porque ha sido una transición. A veces cuando uno es parte de la transición no la ve, yo misma he visto las fotos y los videos de cuando fui recién elegida, y no fue que me fue mal, pero es que he cambiado mucho. Ha sido positivo”, detalló Estefanía, mientras señala que en las tres actividades a las que ha podido asistir de manera presencial ha sentido la energía y el apoyo de la ciudadanía.

Uno de los puntos primordiales de aprendizaje que Estefanía revela ha tenido mucho que ver con la imagen que proyecta. Aun cuando su estilo siempre ha sido mantenerse sofisticada y elegante, también se dio la oportunidad de mostrarse más divertida, intensa y sexy, en unas fotos recién captadas, sin permitir que esto cambie lo que es su esencia.

“Descubrí que puedo ser seguir siendo yo, y seguir siendo juguetona con cómo me presento al público, la manera en que hablo, cómo me visto, los peinados que llevo, y eso no me quita nada de mi esencia. Al contrario, me hace más fuerte”, afirmó Estefanía, quien estas Navidades tendrá un pequeño receso del entrenamiento y aprovechará que está en Puerto Rico para reconectar con su familia y darse uno que otro gusto con los manjares típicos, sin restringirse demasiado.

Con gran optimismo y esperanza, la reina puertorriqueña vislumbra el nuevo año que se aproxima.

“Tengo esa sensación de que así como el COVID nos quitó mucho, el 2021 viene para darnos y regalarnos. No me refiero a cosas materiales, sino de experiencias y aprendizaje. A mí la experiencia de este año resultó ser de mucha ganancia, que un poco contrasta con la experiencia común de personas que han perdido familiares y empleos. Recibí este título que viene con tanto en un año como este, que puedo decir que ha sido una gran bendición y privilegio. Con eso en mente, mantengo mi ser y mi espíritu sumamente agradecidos. No quiero perder la realidad ni la perspectiva de todo lo que se está viviendo, pero tampoco quiero poner a un lado esto que me está pasando. Con esa mentalidad recibo el 2021, que sea lo que quiera que traiga o termine trayendo, sea un año especial de crecimiento, independientemente de las experiencias que nos toque vivir”, abundó.

De manera extra oficial se rumora que la competencia de belleza se celebrará el próximo febrero en Miami. No obstante, antes de ese encuentro presencial con las demás candidatas, Estefanía vislumbra tener unos encuentros virtuales con varias de ellas para así entrar en la dinámica de irse conociendo y seguir adaptándose a la nueva realidad.

“Todas tenemos que estar abiertas y ser capaces de adaptarnos. Tenemos que reinventarnos, pero más que esos tener ea capacidad de adaptación y ajustar nuestro estilo de vida y dinámicas sociales a contextos y plataformas que presentan nuevos retos e ideas”, concluyó la reina que representó a San Sebastián en el certamen local y que cuenta con un bachillerato en lenguas extranjeras y una maestría en mediación intercultural de la universidad de Lovaina en Bélgica, además de hablar español, inglés y francés.