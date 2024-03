Media de bebé pone en alerta a Jacky Fontánez: “¿Será una señal?”

“Señoras y señores, el dilema de las medias, pero ustedes no van a creer esto. O sea, miren mi cara, y miren el tamaño de esta media. Esta media es de bebé porque no puede ser que esto haya encogido así, entonces les voy a mostrar una normal, esta es mía, esta es nuevecita”, relató Fontánez mientras intentaba buscarle una explicación.

“¿Qué hace una media de bebé aquí. No... Esto no puede ser una señal”, agregó. En la publicación, la también integrante de “Día a día” descartó que la media fuera de sus sobrino, pues, según dijo, “es grande”. “¿Será de mi otro ahijado?”, se preguntó.

A pesar de su personalidad espontánea y extrovertida, Fontánez intenta mantener su vida privada fuera del ojo público. Desde hace más de un año la presentadora no ha dado señales de estar en una relación sentimental.

“Yo soy muy celosa, yo no comparto”, apuntó en una entrevista reciente con este diario mientras cantaba el éxito de Gisselle Ortiz, “Lo mío es mío”. “Respeto a quienes lo hacen, conozco parejas a las que sí les funciona, pero la forma en la que a mí me criaron, y aunque yo soy bastante ‘open’ (abierta), me cuesta”, agregó.