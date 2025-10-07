Opinión
7 de octubre de 2025
EntretenimientoFarándula
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Muere a los 52 años, actriz de la serie de HBO “Vice Principals”

Sus créditos en televisión también incluyen “Grey’s Anatomy” y “Gossip Girl”, entre otras series de televisión

7 de octubre de 2025 - 11:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Muere Kimberly Hébert Gregory, actriz estadounidense de la serie "Vice principals". (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actriz de la serie de HBO “Vice Principals”, Kimberly Hébert Gregory, murió a los 52 años.

El exesposo de Gregory, el actor Chester Gregory, dio a conocer la noticia a través de redes sociales.

Eras la brillantez personificada, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia irradiaba fuego y gracia”, escribió.

Mucho más que una exesposa, eras mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco viviente de tu luz”, agregó.

Según el mensaje, donde no se reveló la causa de muerte, Gregory fue declarada muerta el pasado 3 de octubre.

Sus créditos en televisión también incluyen: “Grey’s Anatomy”, “Gossip Girl”, “Dos hombres y medio”, “Ley y orden”, “Barry”, “La teoría del Big Bang”, “The Act”, “Dollface”, “Better Call Saul” y “Brooklyn Nine-Nine”.

Gregory nació en 1972 en Houston, Texas. Estudió en la Escuela Secundaria de Artes Escénicas y Visuales. Obtuvo una licenciatura en psicología y posteriormente realizó una maestría en trabajo social en la Universidad de Chicago.

actriz
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
