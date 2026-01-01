Muere el presentador de televisión Pedro Juan Figueroa

Pedro Juan Figueroa, una de las figuras más destacadas de la industria de la farándula y el entretenimiento en Puerto Rico, falleció, informó este jueves 1 de enero, el equipo de trabajo de “Lo Sé Todo”, de Wapa Televisión, programa en el que el comentarista trabajó durante los últimos años de su vida.

“Con profundo dolor compartimos el fallecimiento de nuestro querido compañero Pedro Juan Figueroa. Su partida nos llena de tristeza y deja un vacío inmenso, tanto a nivel profesional como humano”, lee la publicación del equipo en las redes sociales.

“Nos unimos en solidaridad con su familia, amigos y con todo el equipo que hoy enfrenta esta irreparable pérdida. Elevamos nuestras oraciones y enviamos fortaleza en este momento de profundo dolor”, continuó el comunicado.

Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre su causa de muerte, durante los pasados meses varios seguidores del programa habían notado un cambio en su apariencia física y se comentaba sobre el supuesto padecimiento de alguna enfermedad, aunque Figueroa nunca habló públicamente del tema.

Figueroa tuvo una trayectoria destacada en los medios, trabajando principalmente en televisión y especializándose en programas de farándula como el extinto programa “Dando Candela” en Telemando y luego en su competencia directa en Wapa TV.