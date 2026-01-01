Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere el presentador de televisión Pedro Juan Figueroa

El comentarista fue una figura destacada de la farándula en los medios de comunicación

1 de enero de 2026 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Presentador de televisión, Pedro Juan Figueroa. (Suministrada)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Pedro Juan Figueroa, una de las figuras más destacadas de la industria de la farándula y el entretenimiento en Puerto Rico, falleció, informó este jueves 1 de enero, el equipo de trabajo de “Lo Sé Todo”, de Wapa Televisión, programa en el que el comentarista trabajó durante los últimos años de su vida.

Con profundo dolor compartimos el fallecimiento de nuestro querido compañero Pedro Juan Figueroa. Su partida nos llena de tristeza y deja un vacío inmenso, tanto a nivel profesional como humano”, lee la publicación del equipo en las redes sociales.

“Nos unimos en solidaridad con su familia, amigos y con todo el equipo que hoy enfrenta esta irreparable pérdida. Elevamos nuestras oraciones y enviamos fortaleza en este momento de profundo dolor”, continuó el comunicado.

Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre su causa de muerte, durante los pasados meses varios seguidores del programa habían notado un cambio en su apariencia física y se comentaba sobre el supuesto padecimiento de alguna enfermedad, aunque Figueroa nunca habló públicamente del tema.

Figueroa tuvo una trayectoria destacada en los medios, trabajando principalmente en televisión y especializándose en programas de farándula como el extinto programa “Dando Candela” en Telemando y luego en su competencia directa en Wapa TV.

Respetuosamente, apelamos a la consideración y al respeto hacia la memoria de Pedro Juan y la privacidad de su familia durante este difícil proceso. Cuando la familia lo entienda pertinente, estaremos compartiendo información adicional. Descansa en paz, Pedro Juan”, termina el mensaje publicado.

Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
