Wapa Media anuncia su programación para el 2026
El nuevo año estará marcado por grandes estrenos, eventos globales y producciones originales
12 de diciembre de 2025 - 8:50 PM
El conglomerado multimedios boricua, Wapa Media, se encamina a un 2026 sin precedentes con una oferta de eventos de clase mundial, nuevas temporadas de sus formatos originales y una expansión significativa para la diáspora puertorriqueña. El próximo año, la empresa protagonizará algunos de los momentos televisivos más esperados del país, encabezados por el Clásico Mundial de Béisbol, la celebración del 75 aniversario de Miss Universe desde Puerto Rico, la nueva edición de Miss Universe Puerto Rico, y el regreso de los exitosos formatos “Super Chef Celebrities” y “¡Claro que baila!”.
A esto se suma el lanzamiento de Wapa Orlando, una afiliada dirigida a la creciente comunidad boricua en Florida.
Bajo el lema “Ride the wave of innovation” (Súbete a la ola de la innovación), Wapa Televisión, Wapa Deportes, WKAQ 580, KQ 105 y la plataforma digital wapa.tv, presentaron un adelanto de la programación y proyectos especiales que ofrecerán en el 2026 y celebraron sus éxitos, junto a sus ejecutivos, talentos y clientes.
El 2026 marcará un hito para los fanáticos del béisbol. A dos décadas de la creación del torneo, Puerto Rico será sede del Clásico Mundial de Béisbol, y Wapa Deportes encabezará la cobertura con transmisiones, análisis especializados y contenido exclusivo sobre el Team Rubio.
WKAQ 580 AM y wapa.tv también se integran como medios oficiales del evento con el fin de reforzar la misión de Wapa Media de ofrecer acceso privilegiado a los momentos deportivos más importantes en todas sus plataformas.
El 2026 será un año histórico para la industria de la belleza. Puerto Rico será sede del 75 aniversario de Miss Universe, con un despliegue de programación especial y cobertura exclusiva a través de Wapa Televisión, WKAQ 580 y la plataforma digital de Wapa Media. Y, previo al certamen internacional, Wapa producirá y transmitirá una espectacular edición de Miss Universe Puerto Rico, en la que se elegirá a la anfitriona que representará a la isla ante el mundo para buscar la sexta corona.
Wapa Media consolida así su posición como la casa oficial de la belleza y la plataforma que conecta a Puerto Rico con uno de los eventos globales más influyentes.
Los televidentes podrán disfrutar en el 2026 de nuevas temporadas de dos de los formatos favoritos del público. Se trata de “Super Chef Celebrities”, presentado por Supermercados Econo, el exitoso “reality” culinario que reúne a figuras reconocidas en un ambiente de competencia, creatividad y humor. La quinta temporada vendrá con nuevas personalidades que deberán demostrar sus destrezas culinarias. De igual manera, “¡Claro que baila!”, que regresa con un elenco renovado y producciones que destacarán el talento local y la energía que caracteriza a los programas locales.
Estas producciones fortalecen el compromiso del canal con los formatos originales hechos en Puerto Rico, uno de los sellos distintivos de Wapa.
Como parte de su expansión en Estados Unidos, por primera vez, un canal puertorriqueño tendrá una afiliada en los Estados Unidos y lanzará a Wapa Orlando, un canal diseñado para servir directamente a la creciente comunidad boricua en la Florida Central. La nueva señal ofrecerá programación de Wapa Media, junto con ediciones de noticias locales orientadas a las necesidades y temas de interés de los puertorriqueños en el ya conocido como el “municipio 79”.
En 2026, “NotiCentro” reafirmará su compromiso como fuente de información para Puerto Rico y la diáspora hispana en Estados Unidos, con más de 50 horas semanales de noticias y un equipo de más de 100 profesionales. El equipo de “Tu Tiempo”, en la con cuatro meteorólogos certificados, continuará su misión de informar para salvar vidas, especialmente durante la temporada de huracanes. La jefa de meteorología, Ada Monzón, también ofrecerá una cobertura especial de la misión Artemis II que igual marca el regreso de humanos a la luna.
Wapa fortalece su oferta local con cerca de 85 horas de contenido semanal entre noticias, entretenimiento y programas especiales. Uno de los distintivos de este próximo año es que el programa “Ahí está la verdad”, conducido por Normando Valentín, evoluciona en 2026 hacia un concepto semanal por temporadas con entrevistas y contenido de más impacto.
La audiencia podrá disfrutar nuevamente de las series internacionales más vistas, como “Citadel” y “Yellowstone”, junto a los favoritos norteamericanos como “Law & Order: SVU”, “FBI Most Wanted”, “S.W.A.T, CSI Vegas”, “Chicago Med/PD/Fire”, “NCIS” y más. En cine, Wapa estrenará grandes títulos de Hollywood como “The Beekeeper”, “Godzilla vs Kong: The New Empire”, “Mission Impossible: The Final Reckoning”, “John Wick: Chapter 4″, “Wrath of Man” y “Wicked”.
Además del histórico Clásico Mundial de Béisbol, Wapa Deportes tendrá un año de impacto con la cobertura del deporte local e internacional. El canal también renovó su acuerdo multianual con MLB y transmitirá más de siete juegos semanales, el Juego de Estrellas, la Postemporada y Serie Mundial en exclusiva. Además, regresa la Liga de Béisbol Profesional “La Pro”, la Serie del Caribe, nuevas transmisiones del baloncesto FIBA, más cobertura de las Justas LAI en el primer y segundo semestre del año, el deporte escolar con Buzzer Beater en voleibol, baloncesto y fútbol, las Noches de Boxeo, y el análisis diario de La Línea Deportiva.
Wapa Digital continúa como una de las plataformas digitales preferidas del país, con 1.3 millones de visitantes únicos mensuales en wapa.tv y transmisiones en vivo de “NotiCentro”, Wapa Deportes y eventos especiales. Las plataformas wkaq580.com y kq105.com también mantienen un alcance sólido, con más de 1.1 millones de usuarios al mes.
En 2026, WKAQ 580 AM reafirma su dominio en noticias y análisis con la celebración de sus 103 años de historia. La emisora fortalecerá su cobertura de huracanes liderada por Ada Monzón y ampliará su sinergia con “NotiCentro” con nuevas transmisiones simultáneas. Además, será la emisora oficial del Clásico Mundial de Béisbol y del FIBA Américas Femenino, con transmisiones en vivo de ambos eventos.
Por su parte, KQ105 FM continúa como referente en la radio musical, con “La tendencia de Molusco”. La producción, liderada por Jorge Pabón “Molusco”, Alí Warrington, Pamela Noa, Robert Maldonado y Pedro Villegas, celebró su primer año y dominó múltiples demográficos y continuará con más contenido para su audiencia de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. La estación también ofrecerá música con figuras como Héctor Ortiz, Alex Díaz, Manolo Castro y Desirée Lowry en el “Top 20 Countdown”. También, será la casa oficial de los eventos musicales más importantes del país como los conciertos de Elvis Crespo, Limi-T 21, Ricardo Arjona y Olga Tañón, entre otros, además de alianzas con Premios Juventud y Latin Grammy.
Con eventos de impacto mundial, cerca de 85 horas semanales de producciones locales de primera, expansión internacional y una cobertura multiplataforma de primera, Wapa Media se prepara para un 2026 inolvidable para Puerto Rico y su diáspora.
