Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Albert Cruz comparte foto de su último ponche en Wapa Televisión

El periodista deportivo se retira con más de 30 años de carrera

29 de noviembre de 2025 - 4:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Parte del equipo de "NotiCentro" de Wapa Televisión. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde el pasado 22 de noviembre, cuando el periodista de Wapa Televisión, Normando Valentín, reveló el retiro de su compañero Albert Cruz, ni el canal 4 ni el experto en deportes se expresó sobre el tema. Hoy sábado, una semana después, el comunicador reapareció en sus redes sociales.

“El último ponche (19 de noviembre de 2025, 11:15 a.m.) El resto, hasta el 29, que fue mi último día en récord, lo cogí de vacaciones”, indicó Cruz.

De esta manera, el reconocido reportero le puso punto final a su historia en los medios de comunicación de la isla tras 34 años de carrera. En “NotiCentro”, sin embargo, pasó más de tres décadas.

La publicación sirvió para que amigos y colegas de la prensa enviaran sus buenos deseos al presentador de 68 años. Cabe mencionar que, recientemente, Cruz fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte de Guaynabo, donde recibió el Premio Rafael Bracero por su destacada labor en el periodismo deportivo.

“La vida trata de ciclos y para Albert Cruz llegó el retiro. Más de 30 años en ‘NotiCentro’ y otros más en el desaparecido San Juan Star”, anunció Valentín el pasado sábado en sus redes sociales.

