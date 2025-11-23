El periodista Albert Cruz se retira: “Más de 30 años en ‘NotiCentro’”

El reconocido periodista deportivo Albert Cruz se retira después de 34 años de carrera. En “NotiCentro” de Wapa Televisión, sin embargo, pasó más de tres décadas.

Su compañero de labores, Normando Valentín, fue quien dio a conocer la culminación de este ciclo en la vida del comunicador. Cruz tiene 68 años.

“La vida trata de ciclos y para Albert Cruz llegó el retiro. Más de 30 años en ‘NotiCentro’ y otros más en el desaparecido San Juan Star”, anunció Valentín.

En el escrito, el anfitrión del programa “Ahí está la verdad” describió las virtudes de su colega a nivel profesional y personal. Asimismo, le agradeció tantos años de servicio en el Canal 4.

“Gracias a Albert estoy en Wapa Televisión. Pues, fue él el que me insistió en que pidiera una plaza que estaba disponible. Coincidimos también en NotiUno 630 A.M. cuando daba los avances deportivos”, agregó.

Valentín, además, resaltó que Cruz es “buen profesional y mejor amigo. Ahora a disfrutarse el nieto que será uno de los buenos atletas de esta isla. Disfruta y feliz Navidad”.

Recientemente, Cruz fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte de Guaynabo, donde recibió el Premio Rafael Bracero por su destacada labor en el periodismo deportivo.

El nieto del reportero retirado que mencionó Valentín participa con la selección nacional Sub-17 de Puerto Rico.