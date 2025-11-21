Opinión
21 de noviembre de 2025
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Llega la Navidad a Wapa Televisión

Los distintos programas del canal se la han pasado entre parrandas, música y comida típica

21 de noviembre de 2025 - 4:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presentadora Natalia Rivera durante el encendido de "Pégate al mediodía". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Horas después la noche final de Miss Universe 2025, donde la puertorriqueña Zashely Nicole Alicea Rivera se destacó entre 119 aspirantes, Wapa Televisión le dio la bienvenida a la Navidad. A lo largo del día, las producciones del canal se la han pasado entre parrandas, música y comida típica.

El encendido comenzó en “Noticentro al amanecer”. Las notas musicales las sentó Grupo Manía.

“Enciende la ilusión con nosotros y vive junto a ‘Noticentro al amanecer’ el inicio oficial de la época más mágica del año. Música en vivo, la tradicional pastelada, sorpresas y el espíritu navideño que nos une”, expresaron a través de las redes sociales.

El ambiente festivo continuó en “Pégate al mediodía”. Con brillo y mucho glamour, el grupo de presentadores celebró el comienzo de la época de la eterna esperanza.

En “Viva la tarde” hubo hasta lechón asado. Los presentadores, de igual manera, visitaron los diferentes departamentos de Wapa Media con una parranda que puso a todos a cantar y gozar.

NavidadWapa TVtelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
