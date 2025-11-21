Llega la Navidad a Wapa Televisión

Horas después la noche final de Miss Universe 2025, donde la puertorriqueña Zashely Nicole Alicea Rivera se destacó entre 119 aspirantes, Wapa Televisión le dio la bienvenida a la Navidad. A lo largo del día, las producciones del canal se la han pasado entre parrandas, música y comida típica.

El encendido comenzó en “Noticentro al amanecer”. Las notas musicales las sentó Grupo Manía.

“Enciende la ilusión con nosotros y vive junto a ‘Noticentro al amanecer’ el inicio oficial de la época más mágica del año. Música en vivo, la tradicional pastelada, sorpresas y el espíritu navideño que nos une”, expresaron a través de las redes sociales.

El ambiente festivo continuó en “Pégate al mediodía”. Con brillo y mucho glamour, el grupo de presentadores celebró el comienzo de la época de la eterna esperanza.

En “Viva la tarde” hubo hasta lechón asado. Los presentadores, de igual manera, visitaron los diferentes departamentos de Wapa Media con una parranda que puso a todos a cantar y gozar.