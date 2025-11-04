Opinión
4 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miss Jayuya 2025, Samarys Barbot, se une a “Viva la tarde” de Wapa Televisión

La noticia fue revelada durante la transmisión del programa de hoy, martes

4 de noviembre de 2025 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Jayuya 2025, Samarys Barbot, quedó primera finalista en Miss Universe Puerto Rico 2025. (Jean Ayala)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Cuando dicen que en Miss Universe Puerto Rico “se corona una, pero ganan todas”, es cierto. Durante todo un año las aspirantes forman parte de “Heel Camp”, una plataforma que las prepara no solo para ostentar el título nacional, sino que también las capacita para desempeñarse en otras facetas.

Wapa Televisión, casa de la franquicia del certamen local, de igual manera, brinda oportunidades a las chicas frente a las cámaras cuando surge algún espacio en una de sus producciones. Hoy, por ejemplo, sucedió en “Viva la tarde”.

Con mucha emoción, Miss Jayuya 2025, Samarys Barbot, dio a conocer que se une al programa vespertino como colaboradora. “De aquí pa’ ti” presentará historias inspiradoras, talento boricua y turismo local.

“Oficialmente, me estreno como colaboradora del segmento ‘De aquí pa’ ti’ en ‘Viva la tarde’, así que estoy bien emocionada, agradecida por esta oportunidad, vamos a estar haciendo talento local, haciendo turismo interno y contando historias inspiradoras que es lo más que me emociona del segmento”, detalló Barbot.

La primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2025 fue recibida por los presentadores Diane Ferrer y Bryan Villarini. Con estos reportajes especiales, según los coanimadores, la idea es que la audiencia conozca un poco más a la modelo.

Desfile en traje de gala en Miss Universe Puerto Rico 2025.Miss Fajardo, María Fernanda Amador Rivera.Miss Jayuya, Samarys Barbot Arroyo.
1 / 11 | Miss Universe Puerto Rico 2025: conoce al “Top 10” . Desfile en traje de gala en Miss Universe Puerto Rico 2025. - Pablo Martínez
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
