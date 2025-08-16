Bajo lluvia el recibimiento de Miss Jayuya 2025

Desde las 4:00 p.m. de hoy, sábado, el pueblo de Jayuya comenzó una celebración en honor a Samarys Barbot Arroyo, quien los representó en Miss Universe Puerto Rico 2025. Aunque no se alzó con el título nacional, la modelo ocupó el puesto de primera finalista y se proclamó ganadora del Premio Mujer de Valor L’Oréal Paris 2025.

Ni la lluvia fue impedimento para que Barbot Arroyo junto al alcalde, Jorge “Georgie” González Pérez, recorrieran las principales calles de la Ciudad de la Tierra Alta. La también actriz fue escoltada por varios compueblanos que decidieron tirarse a la calle y formar una tradicional caravana.

En el trayecto sonó el éxito de El Gran Combo de Puerto Rico "A la reina". La celebración oficial tuvo lugar en el Complejo Deportivo Filiberto García a las 4:00 p.m.

Barbot Arroyo, además de ser virreina, ostentó el Premio Mujer de Valor L’Oréal Paris que desde hace varios años MUPR otorga junto a L’Oréal Paris. El galardón es entregado a aquella candidata cuyo desempeño filantrópico y características representan el valor de la marca y su aportación a la sociedad.

En MUPR 2025 las cinco finalistas fueron abordadas por el presentador José Santana con la misma interrogante. “¿Por qué debes ser tú la nueva Miss Universe Puerto Rico?”, fue la pregunta.

“Yo soy una reina de voz, propósito y acción. Ser la próxima Miss Universe Puerto Rico sería continuar un legado donde pueda seguir inspirando y transformando no tan solo a las futuras generaciones de aquí de Puerto Rico, sino del universo. Como educadora, para mí sería un placer portar la corona, porque dejaría un legado universal que es mi mayor sueño. Saben que siempre he pensado que cada uno de nosotros nos une un hilo bien especial y dentro de ese hilo vive mi gente. Y eso es lo que quiero llevar al universo”, respondió Miss Jayuya.