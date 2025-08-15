Opinión
15 de agosto de 2025
85°ligeramente nublado
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las respuestas a la pregunta final en Miss Universe Puerto Rico 2025

Las cinco finalistas contestaron una última pregunta con la intención de convencer al jurado

15 de agosto de 2025 - 8:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Top 5 de Miss Universe Puerto Rico 2025 (pablo.martinez@gfrmedia.com)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

San Juan, Puerto Rico - La ronda de la pregunta final en un certamen de belleza es uno de los momentos más decisivos de la noche. Es ese instante en que todo un país guarda silencio, con atención, para escuchar el mensaje que cada candidata desea transmitir.

RELACIONADAS

En Miss Universe Puerto Rico 2025, las cinco finalistas fueron abordadas por el presentador, José Santana, con la misma interrogante:

¿Por qué debes ser tú la nueva Miss Universe Puerto Rico?

A continuación, te presentamos cómo respondió cada una de ellas, momentos antes de que Zashely Alicea, representante de Dorado, fuera coronada como Miss Universe Puerto Rico 2025.

Zashely Alicea es la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025.Tiene 25 años . Es bailarina profesional de ballet y posee un bachillerato en Psicología. Miss Dorado en la competencia preliminar en traje de baño.
1 / 11 | Del sueño a la corona de Miss Universe 2025: el paso de Zashely Alicea por el certamen . Zashely Alicea es la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025. - Pablo Martínez

Miss Vieques, Isys Santos Crespo: “Considero que soy una reina que utiliza su poder de presencia para servir y precisamente esa es una de las razones por las cuales pienso que puedo ser la próxima Miss Universe Puerto Rico. Mi mensaje siempre ha sido claro y es que quiero vivir en un Puerto Rico en el cual todos podamos prevalecer, un país donde no tengamos que irnos por falta de oportunidades. Un país en donde la educación, el trabajo digno, la salud, se queden aquí en casa, donde no nos tengamos que ir y siempre podamos estar aquí. Así que acompáñame a abocar nuestra identidad en cada uno de los rincones del universo”.

Miss Dorado, Zashely Alicea Rivera: “Más que portar un título, una corona, yo quiero ser un agente de cambio, quiero inspirar con mi historia y por eso mismo presento mi causa social Elevarte, donde busco transformar vidas a través del arte, como mismo ocurrió conmigo alguna vez. Quiero ser voz para todas esas causas y problemáticas en el mundo porque el mundo necesita una voz para el cambio y yo quiero ser esa voz.

La respuesta que llevó a Zashely Alicea Rivera al triunfo de Miss Universe Puerto Rico 2025

La respuesta que llevó a Zashely Alicea Rivera al triunfo de Miss Universe Puerto Rico 2025

Así contestó cuando le hicieron la pregunta final.

Miss Jayuya, Samarys Barbot Arroyo: “Yo soy una reina de voz, propósito y acción. Ser la próxima Miss Universe Puerto Rico sería continuar un legado donde pueda seguir inspirando y transformando no tan solo a las futuras generaciones de aquí de Puerto Rico, sino del universo. Como educadora, para mí sería un placer portar la corona, porque dejaría un legado universal que es mi mayor sueño. Saben que siempre he pensado que cada uno de nosotros nos une un hilo bien especial y dentro de ese hilo vive mi gente. Y eso es lo que quiero llevar al universo”.

Miss Ponce, Marisabel Rivera: “Debo ser la nueva Miss Universe Puerto Rico porque la representante de nuestro país debe ser una persona comprometida. Y precisamente eso es lo que yo he demostrado con mi carrera como farmacéutica, cuidando de mis pacientes. Como campeona nacional de ajedrez, por la disciplina de representar a mi Puerto Rico. Y precisamente el puertorriqueño versátil, que es capaz de lograr todos sus sueños, es lo que yo represento. Y debemos mostrarle al universo que Puerto Rico no tiene límites”.

Desfile en traje de gala en Miss Universe Puerto Rico 2025.Miss Fajardo, María Fernanda Amador Rivera.Miss Jayuya, Samarys Barbot Arroyo.
1 / 11 | Miss Universe Puerto Rico 2025: conoce al “Top 10” . Desfile en traje de gala en Miss Universe Puerto Rico 2025. - Pablo Martínez

Miss Canóvanas, Aneichka Maldonado Torres: “Yo debo ser la nueva Miss Universe Puerto Rico porque yo jamás pensé que estaría parada aquí delante de tanta gente. Yo evolucioné, crecí y eso es lo que yo quiero llevarle a las personas que crean en su potencial. Porque todos somos estrellas, pero podemos ser luceros y esos luceros los llevamos dentro”.

El certamen se llevó a cabo en el Centro de Bellas Artes de Santurce donde Jennifer Colón coronó a su sucesora como la nueva Miss Universe Puerto Rico.

Mira cómo Zashely Alicea Rivera ganó Miss Universe Puerto Rico 2025

Mira cómo Zashely Alicea Rivera ganó Miss Universe Puerto Rico 2025

La delegada de Dorado logró imponerse sobre 22 candidatas.

Miss Universe Puerto Rico Miss Universe
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
