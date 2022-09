Hoy, la producción de “Lo Sé Todo” (LST), de Wapa Televisión, anunció la integración de la comunicadora y empresaria, Saudy Rivera, a partir del próximo lunes, 12 de septiembre. Además de comentar temas de política e investigaciones, la periodista se enfocará en darle voz a las denuncias sociales que impactan a las comunidades. En su estreno, abordará el tema de la falta y accesibilidad de los neurocirujanos en la isla.

“Unirme a un equipo comprometido es un paso adelante. Le agradezco a la producción que me acogió tan cálidamente desde que estuve como invitada. Respeto a mis compañeros porque sé que a cada uno les apasiona lo que hacen, al igual que a mí. Me uno a Lo Sé Todo con el deseo de servirle a mi país desde la profesión que escogí, con el respeto y la responsabilidad que me caracteriza”, dijo Rivera.

La productora ejecutiva de LST, Niria Ruiz, añadió: “Cuando invitamos a Saudy para acompañarnos hace unos meses, la química con el equipo fue inmediata. La experiencia fue muy gratificante. Ella tiene un compromiso claro con la gente y, en ‘Lo Sé Todo’, le daremos ese espacio para que continúe con la misión que hemos tenido desde el día que comenzó el programa. Nos entusiasma recibirla en nuestro equipo por su profesionalismo y credibilidad”.

“Lo Sé Todo” se transmite de lunes a viernes a las 2:00 p.m. por Wapa Televisión. Junto a Rivera, integran el programa el analista Enrique “Kike” Cruz, Pedro Juan Figueroa, Yulianna Vargas, Brenda Rivera, Eliezer Ramos y Fernan Vélez.