La actriz, cantante y política mexicana Irma Serrano, “La Tigresa”, falleció el miércoles a los 89 años.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de México informó de la muerte de Serrano, quien era socia de la organización. Representantes de la ANDI confirmaron el deceso ocurrido a la 1:00 am a The Associated Press.

“A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”, señaló la ANDI en su cuenta de Twitter. No se precisaron las causas del deceso.

Serrano comenzó su carrera como bailarina y poco después como intérprete de música ranchera a comienzos de la década de 1960. Entre sus créditos de cine destacan “Naná” (1979), “La Martina” (1972) y “La tigresa” (1973), que le valió su apodo.

PUBLICIDAD

De 1994 al año 2000 incursionó en la política, fue diputada por el Partido Revolucionario Institucional y senadora por el Partido de la Revolución Democrática.

La actriz, cuyo nombre completo era Irma Consuelo Serrano Castro Domínguez, nació el 9 de diciembre de 1933 en el sureño estado de Chiapas, México. Su padre era poeta y periodista y su madre era hacendada. La famosa poeta mexicana Rosario Castellanos era su prima.

Serrano fue retratada por Diego Rivera cuando era adolescente y con el paso de los años llegó a ser dueña del Teatro Fru Fru de la Ciudad de México, donde actuó y produjo diversas obras teatrales.

Famosa por sus maquillajes recargados y atuendos extravagantes, se la relacionó sentimentalmente con el político Fernando Casas Alemán, con el empresario Alejo Peralta y con el entonces presidente de México Gustavo Díaz Ordaz, quien estaba casado.

Escribió los libros “A calzón amarrado”, “Sin pelos en la lengua” y “Una loca en la polaca”.

En televisión actuó en las producciones “La madrastra”, “Yara” y “¿Qué nos pasa?”. Otros de sus filmes son “Santo contra los zombies”, “Tiburoneros”, “Gabino Barrera” y “Los amores de Juan Charrasqueado”.