13 de agosto de 2025
89°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere pareja de influencers en accidente vehicular

La pareja era conocida por compartir videos en su canal Toyota World Runners

13 de agosto de 2025 - 3:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los influencers fallecieron este 7 de agosto. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Una pareja de influencers que documentaba sus aventuras todoterreno a través de su canal de YouTube murió durante un accidente a bordo de su vehículo motorizado en Canadá.

Se trata de Stacey Tourout y Matthew Yeomans, quienes sufrieron un vuelco de su camioneta en el sendero de una montaña a unos 7 mil pies de altura en Purcell Range cerca de Trout Lake en Columbia Británica, Canadá, alrededor de las 6:30 p. m. del 7 de agosto.

La pareja era conocida por compartir videos en su canal Toyota World Runners donde mostraban cómo sometían una Toyota Chinook de 1976 a la “prueba definitiva” en un terreno difícil, así como sus viajes por carretera y sus extensas modificaciones de automóviles.

La noticia fue confirmada por Kaslo Search and Rescue (SAR), que acudió a la escena para el rescate de las víctimas, una de ellas fue trasladada en helicóptero al hospital, pero posteriormente falleció a causa de las heridas.

“Pudimos volar directamente al lugar y hacer todo lo posible para ayudar al miembro sobreviviente de la pareja”, dijo Mark Jennings-Bates, gerente de Kaslo Search and Rescue.

