Musical “Chorus Line” abre audiciones para diversas disciplinas artísticas
¿Bailas, cantas o actúas?
13 de febrero de 2026 - 7:30 PM
La compañía Casa Productora abrirá las audiciones para el reconocido musical “Chorus Line”, que se presentará en el mes de octubre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.
La audición se llevará a cabo el sábado 21 de febrero en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. El registro será de 9:30 a.m. a 10:00 a. m.
En la audición se buscan bailarines, cantantes y actores entre las edades de 17 a 35 años.
Como requisitos, la compañía requiere a los participantes dominio del baile, canto y actuación.
Además, estos son otros requisitos:
Enfoque vocal
Enfoque coreográfico
Área actoral
Los interesados deben acceder a Casa Productora, Inc en Facebook o casaproductoraevents en Instagram para conocer más detalles de la audición.
