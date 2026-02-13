Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Musical “Chorus Line” abre audiciones para diversas disciplinas artísticas

¿Bailas, cantas o actúas?

13 de febrero de 2026 - 7:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Como requisitos, la compañía requiere a los participantes dominio del baile, canto y actuación. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La compañía Casa Productora abrirá las audiciones para el reconocido musical “Chorus Line”, que se presentará en el mes de octubre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

RELACIONADAS

La audición se llevará a cabo el sábado 21 de febrero en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. El registro será de 9:30 a.m. a 10:00 a. m.

En la audición se buscan bailarines, cantantes y actores entre las edades de 17 a 35 años.

Como requisitos, la compañía requiere a los participantes dominio del baile, canto y actuación.

Además, estos son otros requisitos:

Enfoque vocal

  • Corte vocal de 36 barras (60 – 90 segundos) de teatro musical (preferiblemente legit/clásico o repertorio popular apto para “Musical Theatre”.
  • Partitura en tonalidad correcta con el corte marcado claramente (entradas, compases, cortes, final)
  • Llegar listos para cantar otra canción si se le solicita (tener partitura de “audition cut” 36 barras en su totalidad.

Enfoque coreográfico

  • Se buscan bailarines con base sólida en jazz, entrenamiento básico en Ballet, musicalidad y rápidez de aprendizaje y abiertos a desarrollar el tap durante el proceso.
  • El énfasis está en seleccionar intérpretes capaces de integrarse a un “ensamble” teatral exigente, con consistencia, disciplina y compromiso artísrico.

Área actoral

  • Pasando a ronda del “call back” se audicionará en el área actoral, de acuerdo a las capacidades y personaje interesado.

Los interesados deben acceder a Casa Productora, Inc en Facebook o casaproductoraevents en Instagram para conocer más detalles de la audición.

Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día
