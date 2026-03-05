Nace el hijo de Mariana Vicente y Enrique “Kike” Hernández: “Enamorada de mi familia de cuatro”
Los orgullosos padres compartieron la noticia a través de las redes sociales
5 de marzo de 2026 - 8:02 PM
5 de marzo de 2026 - 8:02 PM
Lo que comenzó con un mensaje en redes sociales en 2015 se transformó en una de las historias de amor más sólidas del ámbito público puertorriqueño. El pelotero de los Dodgers, Enrique “Kike” Hernández, y la ex Miss Universe Puerto Rico, Mariana Vicente, han demostrado que detrás de los reflectores de la MLB y las pasarelas, su mayor triunfo es la familia que han construido juntos.
Esta tarde, mediante sus redes sociales, la pareja anunció el nacimiento de su segundo hijo, Santi. El niño, según la publicación, nació hace una semana.
“Enamorada de mi familia de cuatro”, escribió la exreina de belleza junto a una fotografía en la que aparece su hija mayor, Penélope Isabel, dándole un beso al recién nacido.
El 13 de agosto de 2025, la pareja compartió la noticia de que esperaban a su segundo bebé. A través de sus redes sociales, acompañaron el mensaje con una tierna fotografía en la que ambos posaron sonrientes, emocionados por esta nueva etapa.
“Kikito ‘coming soon!’”, adelantaron.
Penélope Isabel, por su parte, nació en enero de 2021. Hernández, quien ha jugado más de una década en las Mayores y actualmente es figura de los Dodgers de Los Ángeles, y Vicente, quien ha desarrollado una carrera en el modelaje y la actuación, contrajeron matrimonio en 2018.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: