5 de noviembre de 2025
77°lluvia moderada
Nawat Itsaragrisil se disculpa tras lo ocurrido con Fátima Bosch en Miss Universe

El directivo tailandés recurrió a sus redes luego de todas las críticas que ha desatado su comportamiento

5 de noviembre de 2025 - 9:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Raul Rocha Cantu, Anne Jakrajutatip, Nawat Itsaragrisil y Miss Universe 2024 Victoria Kjaer Theilvig. (NARONG SANGNAK)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe en Tailandia, pidió disculpas luego de los hechos relacionados a la representante mexicana del certamen, Fátima Bosch, quien lo confrontó luego de referirse a ella peyorativamente, durante una de las reuniones del concurso, donde también estaban presentes las demás participantes.

La concursante expuso que Nawat fue grosero con ella, debido a las diferencias que existían entre él y la organización mexicana, pese a que, esa discrepancia, no tuviera nada que ver con ella y su desempeño dentro del certamen.

“No es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, le dijo de forma directa, como quedó documentado por un video que se viralizó en redes, donde Fátima responde a Nawat.

En otro videoclip, la joven, quien salió de la sala de eventos, tras el trato que recibió, indicó que exigía ser tratada con el respeto que su persona ameritaba.

“Lo que hizo su director no fue respetuoso, él me llamó tonta, porque él tiene problemas con mi organización y eso no es justo, porque estoy aquí, haciendo todo correctamente”, argumentó Bosch.

Más adelante, en otra publicación, la joven mexicana indicó que, a pesar del momento que atravesó, no dimitiría pues, tenía una consigna importante que llevar a cabo como competidora; alzar la voz y demostrar a las mujeres que, ese certamen, va mucho más allá que la apariencia física.

“Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca, para estarla maquillando y peinando y cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y para todas las niñas que luchan por causas, decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto, como el día uno, México tiene representante”, ahondó.

Zashely Alicea en Miss Universe.Zashely Alicea en Miss Universe.Zashely Alicea en Miss Universe.
1 / 12 | FOTOS: Espectacular Zashely Alicea en sus primeros días en Miss Universe. Zashely Alicea en Miss Universe. - Instagram

