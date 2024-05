“No debemos quitarnos”: el poderoso mensaje de Raymond Arrieta al recibir la Medalla Sta. Rosa Filipina Duchesn

“Buenas noches, felicidades a todos los estudiantes de mi alma máter, Sagrado Corazón. Yo siempre que comienzo un programa digo ‘bendición’ y la gente me pregunta por qué tú dices ‘bendición’, porque me sentía bendecido de llegar a un medio al cual yo soñaba llegar, me sentía bendecido porque tenía trabajo, me sentía bendecido porque tenía unos buenos padres que están aquí”, comenzó el comediante.