Nueva sede y nueva corona: Miss Universe Puerto Rico anuncia cambios importantes

El concurso Miss Universe Puerto Rico (MUPR) 2026 se despidió de San Juan para llegar hasta Caguas, municipio que será la nueva sede certamen local.

Este año, 36 candidatas compiten en el concurso nacional que se celebrará el jueves, 25 de junio de 2026 en el Centro de Bellas Artes de Caguas, tras un acuerdo multianual cuya inversión ronda los $300,000 de parte del municipio, que busca fortalecer la proyección cultural, turística y económica de la ciudad con el certamen.

“Caguas abre sus puertas para recibir lo mejor de su gente, para recibir a todas las candidatas. En Caguas estamos listo para dar a conocer las bellezas que tiene este pueblo, la historia e impulsar el comercio local como destino gastronómico, cultural y empresarial. Este evento es el resultado de una visión estratégica para atraer iniciativas de impacto económico. Apostamos a que esta plataforma no solo muestre lo que somos, sino que invite a más personas a vivir la experiencia de la ciudad”, indicó el alcalde de Caguas, William Miranda Torres.

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1 / 37 | Candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026 se lucen en las fotos oficiales . Son 36 las candidatas que aspiran a la corona de belleza. - Suministrada 1 / 37 Candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026 se lucen en las fotos oficiales Son 36 las candidatas que aspiran a la corona de belleza. Suministrada Compartir

El anunció se hizo hoy, martes, desde el Bellas Artes de Caguas, donde Jorge Hidalgo, CEO y presidente de Wapa Media, tenedores de la franquicia y la directora del concurso Yizette Cifredo agradecieron al primer ejecutivo de Caguas y su equipo el poder tener la disponibilidad de lograr que el concurso se pueda realizar en la ciudad criolla.

“Nos llena de orgullo contar con el apoyo del municipio autónomo de Caguas como nuestra nueva sede. Esta alianza representa mucho más que un acuerdo; es una apuesta conjunta al desarrollo cultural, económico y turístico de su ciudad, así como un apoyo sólido a la mujer puertorriqueña”, destacó Hidalgo.

Por su parte, Cifredo enfatizó en que las 36 participantes este año serán embajadoras de Caguas, porque “cada una de las mujeres que están aquí tienen la responsabilidad de dar a conocer las bellezas (de este pueblo) a Puerto Rico y al mundo”.

“Estas delegadas representan causas y representan comunidad Estas 36 mujeres y todas las que han pasado por diferentes certámenes y hablando específicamente por Miss Universe Puerto Rico impactan vidas a diario. Son líderes de comunidad y estas mujeres tienen valentía, mucho propósito y muchas ganas de hacerle bien a la gente y a nuestro país”, sostuvo Cifredo.

1 / 81 | Aquí están: estas son las candidatas de Miss Universe Puerto Rico. Presentación de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026, llevada a cabo en el concesionario Genesis de Plaza Las Américas. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 81 Aquí están: estas son las candidatas de Miss Universe Puerto Rico Presentación de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026, llevada a cabo en el concesionario Genesis de Plaza Las Américas. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

La directora del concurso anunció, además, que esta edición tendrá una nueva corona que será revelada el próximo, jueves 30 de abril de 2026 en Lido Jewelers.

Miss Universe Puerto Rico desde Caguas será el nombre de las ediciones del certamen que se transmitirán desde el “Centro y Corazón de Puerto Rico”, como dicta el lema de la ciudad.

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La noche preliminar del concurso será transmitida el domingo, 21 de junio de 2026 por Wapa Televisión, Wapa América y Wapa.tv. Previo a esta fecha, habrá la oportunidad de conocer el trabajo de todas las aspirantes a la corona a la preliminar, momento en que serán seleccionadas las 15 finalistas que serán anunciadas en el certamen final.