Otra reina de belleza acusó a Nawat Itsaragrisil de violencia

El nombre de Nawat Itsaragrisil, organizador tailandés de certámenes de belleza, se ha convertido en el centro del escándalo, luego de la acusación que Fátima Bosch, representante de México en Miss Universe, expusiera la agresión que recibió por parte del empresario.

Todo ocurrió hace unos días, cuando comenzó a circular un video en el que Nawat, durante un evento previo a la final del certamen, llamaba tonta a la mexicana y, posteriormente, intentó intimidarla llamando a seguridad para que la desalojaran del lugar.

Fátima no se quedó callada, la modelo habló con los medios de comunicación locales y acusó a Nawat de haberle faltado al respeto e intentar silenciarla. Sin embargo, este no es el primer señalamiento que una reina de belleza ha hecho en contra del tailandés.

Una de las denuncias más sonadas fue la de Rachel Gupta, ganadora de Miss Grand International 2024 (evento organizado por Nawat).

Gupta se convirtió en la primera representante de la India en coronarse en el certamen; sin embargo, su reinado acabó abruptamente y en medio de la controversia.

En mayo del 2025, ocho meses después de haber ganado, la joven renunció a la corona y afirmó haber sufrido malos tratos, violencia y un ambiente laboral tóxico por parte de Itsaragrisil.

Rachel afirmó que la organización no solo incumplió varias de sus promesas, sino que recibía comentarios despectivos sobre su cuerpo y que se le obligaba a cumplir jornadas extenuantes bajo condiciones que calificó como humillantes.

“Me hicieron sentir que mi valor dependía de lo que pesaba y de cómo me veía”, dijo a los medios locales.

La respuesta de Nawat no tardó. El empresario rechazó las acusaciones y aseguró que la renuncia fue en realidad una revocación del título, argumentando “incumplimiento de funciones”. Además, usó sus redes sociales para insultar públicamente a la modelo.

El enfrentamiento entre ambos se convirtió en un escándalo mediático en Asia y puso bajo la lupa la gestión del concurso Miss Grand International, donde varios exconcursantes han señalado comportamientos similares del directivo.

Con Bosch ha sucedido algo similar. Luego de que el caso se volviera mediático, Nawat apareció llorando y pidiendo disculpas; pero más tarde, acusó a la mexicana de mentir en sus declaraciones y usar su voz para desprestigiarlo.

Miss Universe reacciona a agresión contra Fátima Bosch

Por su parte, Miss Universe condenó el comportamiento de Nawat y decidió tomar medidas en su contra.

Mediante un mensaje en video, Raúl Rocha, presidente de la organización, reprobó todo acto que vaya en contra del respeto y la dignidad de la mujer y restringió la participación del tailandés en la final del certamen.

Mi repudio por la agresión que hizo en público contra Fátima Bosch, a quien humilló, insultó y faltó al respeto, además del gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidarla y tratar de silenciarla. Basta, Nawat", dijo.