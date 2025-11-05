Raúl Rocha condena y restringe a Nawat Itsaragrisil de Miss Universe

Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe condenó y repudio los hechos y el comportamiento del director de Miss Universe Tailandia y el presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil contra la candidata de México, Fátima Bosh a quien llamó “tonta” frente al resto de las 122 participantes del certamen internacional.

El altercado y la falta de respeto del empresario tailandés a Miss Universe Mexico, provocó que Rocha Cantú y la organización de Miss Universe limiten la participación en las actividades del certamen a celebrarse el 21 de noviembre en Tailandia. Itsaragrisil queda fuera de la mayoría de las actividades con una participación “a un nivel mínimo o nulo”, para evitar cualquier interacción con el empresario.

Las medidas contra el empresario tailandés, son inmediatas, ya que lo calificó de haber “olvidado el significado de lo que es ser un buen anfitrión”.

Rocha ofreció ayer un discurso en el que expresó su indignación y el rechazo a lo ocurrido y reafirmó el compromiso de la organización con la dignidad y respeto de las 122 participantes.

“Quiero expresar mi solidaridad y apoyo incondicional a todas las delegadas que representan a los 122 países en el certamen de Miss Universe, en el cual Tailandia es nuestro país anfitrión. No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión”, aseguró Rocha en el inicio del mensaje difundido en video en las redes sociales de Miss Universe.

“Mi repudio por la agresión que hizo en público contra Fátima Bosch, a quien humilló, insultó y faltó al respeto, además del gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidarla y tratar de silenciarla. Basta, Nawat”, añadió de forma enfática.

En cuanto a las acciones contra el ejecutivo tailandés, que no tendrá ninguna participación en relación con las candidatas a excepción de su país, Rocha señaló que se tomarían acciones legales y corporativas contra Itsaragrisil.

“He instruido a nuestro CEO, Mario Búcaro, para que emita un comunicado en nombre de la organización y detalle las acciones corporativas y legales que llevaremos a cabo”, precisó.

La controversia entre la representante de México e Itsaragrisil ocurrió durante la ceremonia de entrega de bandas con sus respectivos países. Itsaragrisil confrontó a Bosch en medio de la actividad donde le pidió que se callara y hasta ordenó a la seguridad retirarla del salón, según se muestra en un vídeo difundido en las redes sociales.

La reina mexicana intentaba explicar su posición, pero el ejecutivo tailandés no la escuchaba. La reina abandonó la actividad junto a una gran cantidad de candidatas que le expresaron su apoyo.

“Todos en Tailandia tienen mis respetos, pero lo que acaba de hacer su director es irrespetuoso. Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización y creo que no es justo porque estoy aquí y no me meto con nadie. Trato de ser amable con todo el mundo. Él me acaba de callar y me dijo muchas cosas más. El mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas”, expresó Bosch, acompañada de la candidata de Irak, a un grupo de aficionados del concurso que se encontraban en las afueras del salón.

Una de las que respaldó a la reina mexicana fue la actual Miss Universe 2024, Victoria Kjaer Theilvig, se retiró molesta del "sashing ceremony".

“Esto es acerca de los derechos de la mujer. Lo siento mucho que tengamos que hacer algo más grande. Respetamos a todo el mundo, pero así no es como pueden ser las cosas. Destrozar a otra chica es irrespetuoso y no es nada que yo como persona pueda apoyar. Por eso me voy”, sostuvo la reina universal.

Tras la difusión de la controversia a nivel mundial, Itsaragrisil pidió disculpas por los hechos relacionados con la representante mexicana del certamen desde su cuenta de Instagram.