Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de noviembre de 2025
83°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Raúl Rocha condena y restringe a Nawat Itsaragrisil de Miss Universe

El presidente de la organización del certamen dijo que no permitirá que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados

5 de noviembre de 2025 - 8:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de la Organización Miss Universe, Raúl Rocha Cantú; la directora ejecutiva de la Organización Miss Universe, Anne Jakrajutatip; y el presidente de Miss Universo Tailandia 2025, Nawat Itsaragrisil. (NARONG SANGNAK)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe condenó y repudio los hechos y el comportamiento del director de Miss Universe Tailandia y el presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil contra la candidata de México, Fátima Bosh a quien llamó “tonta” frente al resto de las 122 participantes del certamen internacional.

RELACIONADAS

El altercado y la falta de respeto del empresario tailandés a Miss Universe Mexico, provocó que Rocha Cantú y la organización de Miss Universe limiten la participación en las actividades del certamen a celebrarse el 21 de noviembre en Tailandia. Itsaragrisil queda fuera de la mayoría de las actividades con una participación “a un nivel mínimo o nulo”, para evitar cualquier interacción con el empresario.

Las medidas contra el empresario tailandés, son inmediatas, ya que lo calificó de haber “olvidado el significado de lo que es ser un buen anfitrión”.

Las representantes de cada país comparten durante las actividades del certamen. La representante de Puerto Rico, Zashely Alicea en el vestíbulo del hotel. (Instagram)Miss Universe Belarus 2025.
1 / 32 | Así arrancó la competencia de Miss Universe en Tailandia . Las representantes de cada país comparten durante las actividades del certamen. - Miss Universe Organization

Rocha ofreció ayer un discurso en el que expresó su indignación y el rechazo a lo ocurrido y reafirmó el compromiso de la organización con la dignidad y respeto de las 122 participantes.

“Quiero expresar mi solidaridad y apoyo incondicional a todas las delegadas que representan a los 122 países en el certamen de Miss Universe, en el cual Tailandia es nuestro país anfitrión. No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión”, aseguró Rocha en el inicio del mensaje difundido en video en las redes sociales de Miss Universe.

Mi repudio por la agresión que hizo en público contra Fátima Bosch, a quien humilló, insultó y faltó al respeto, además del gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidarla y tratar de silenciarla. Basta, Nawat”, añadió de forma enfática.

En cuanto a las acciones contra el ejecutivo tailandés, que no tendrá ninguna participación en relación con las candidatas a excepción de su país, Rocha señaló que se tomarían acciones legales y corporativas contra Itsaragrisil.

“He instruido a nuestro CEO, Mario Búcaro, para que emita un comunicado en nombre de la organización y detalle las acciones corporativas y legales que llevaremos a cabo”, precisó.

La controversia entre la representante de México e Itsaragrisil ocurrió durante la ceremonia de entrega de bandas con sus respectivos países. Itsaragrisil confrontó a Bosch en medio de la actividad donde le pidió que se callara y hasta ordenó a la seguridad retirarla del salón, según se muestra en un vídeo difundido en las redes sociales.

Guerra en Miss Universe: humillan a Miss México y delegadas se van en plena competencia

Guerra en Miss Universe: humillan a Miss México y delegadas se van en plena competencia

La organización enfrenta una crisis pública en medio de una alegada guerra de poder. Llamaron “tonta” a la reina mexicana Fátima Bosch en Tailandia, esta no se quedó callada y muchas concursantes la apoyaron. Así confrontaron al influyente empresario Nawat Itsaragrisi.

La reina mexicana intentaba explicar su posición, pero el ejecutivo tailandés no la escuchaba. La reina abandonó la actividad junto a una gran cantidad de candidatas que le expresaron su apoyo.

Todos en Tailandia tienen mis respetos, pero lo que acaba de hacer su director es irrespetuoso. Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización y creo que no es justo porque estoy aquí y no me meto con nadie. Trato de ser amable con todo el mundo. Él me acaba de callar y me dijo muchas cosas más. El mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas”, expresó Bosch, acompañada de la candidata de Irak, a un grupo de aficionados del concurso que se encontraban en las afueras del salón.

Una de las que respaldó a la reina mexicana fue la actual Miss Universe 2024, Victoria Kjaer Theilvig, se retiró molesta del "sashing ceremony".

“Esto es acerca de los derechos de la mujer. Lo siento mucho que tengamos que hacer algo más grande. Respetamos a todo el mundo, pero así no es como pueden ser las cosas. Destrozar a otra chica es irrespetuoso y no es nada que yo como persona pueda apoyar. Por eso me voy”, sostuvo la reina universal.

Tras la difusión de la controversia a nivel mundial, Itsaragrisil pidió disculpas por los hechos relacionados con la representante mexicana del certamen desde su cuenta de Instagram.

Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025 se despidió de su familia, amigos y seguidores para tomar rumbo hasta Tailandia, donde se llevará a cabo el certamen de Miss Universe dentro de tres semanas. Llegó vestida con un set “strapless” con pantalón corto en seda cruda azul, del diseñador Juan Carlos Collazo, acompañada, claro está, por la corona ganada hace dos meses y por una bandera de Puerto Rico en sus manos. El evento final de Miss Universe 2025 se podrá ver en la isla a través de Wapa TV.
1 / 13 | "Voy a darlo todo": Zashely Alicea se despide rumbo al Miss Universe en Tailandia . Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025 se despidió de su familia, amigos y seguidores para tomar rumbo hasta Tailandia, donde se llevará a cabo el certamen de Miss Universe dentro de tres semanas. - Suministrada / Jean Ayala
Tags
Miss UniverseMéxicoAgresionesraúl rocha
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 5 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: