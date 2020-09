Patricia Manterola habló públicamente sobre la muerte de Xavier Ortiz, su expareja, el cual se quitó la vida hace una semana debido a causas económicas y depresión.

En entrevista para el programa “Un Nuevo Día”, Manterola habló sobre la muerte de Xavier y expresó que ella de igual forma atraviesa fuertes momentos de depresión y angustia.

“Que les puedo decir que ya no sepan, saben el cariño, pero sobre todo el respeto tan inmenso que nos tuvimos Xavi y yo, independientemente de que nuestra relación de pareja terminó pues ya hace más de 16 años y precisamente por ese respeto a él, a su familia, a sus seres queridos, a su hijo, es que siento que mis comentarios, mis palabras no tienen mucha importancia y por eso me he mantenido muy prudente y al margen de esta situación tan inesperada y dolorosa para mucho. Yo nunca hablé de esta depresión con amigas por pudor, por muchas cosas no lo compartes y no buscas ayuda porque sientes o crees que es normal”, expresó.

PUBLICIDAD

También aseguró que ha buscado ayuda profesional y ha tenido las herramientas necesarias para salir adelante, ya que la depresión que sufría también venía desde la muerte de su padre.

“Gracias a muchas herramientas que he ido adoptando en el camino como la meditación, el yoga, el aprender a observar mi cuerpo me ha mantenido a flote, pero el año pasado después del fallecimiento de mi papá mis sentimientos estaban a flote y eran emociones muy fuertes, pensaba que era por mi papá que me sentía así y descubrí que no era normal y tenía un desbalance hormonal muy grande que ya estoy tratando”, dijo.

Paty añadió que no es normal estar deprimido y expresó a la gente que busque ayuda profesional para tratar este tipo de situaciones ya que posteriormente puede empeorar.

“Pidan ayuda tratense, hay tratamientos que pueden ayudar, pero independientemente de cual sea el motivo de esos episodios tenemos que voltear a nuestro ser de luz, nos darán ganas de conectarnos, de pedir ayuda y de estar bien” , añadió.

Para finalizar, expresó que su nuevo tema habla de eso y su inspiración nació de su depresión, al igual que con su música quiere dar un mensaje positivo a todos sus seguidores en estos tiempos tan difíciles de pandemia.