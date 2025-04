Pepe Calderón: honrado de ser un portavoz de las causas justas

Mientras se prepara para participar en la segunda edición de “Kilómetros de cambio” , el presentador Pepe Calderón separó un espacio de su agenda para coanimar el evento “Uniendo cabezas” de la Fundación CAP . Esto, según el también modelo, no representa más trabajo. Todo lo contrario, supone un bálsamo en medio de su ajetreo diario.

“Esto está brutal, me encanta siempre estar en lo que sea una buena causa, y poder aportar de la manera que sea: con mi presencia, de forma monetaria, económica. La experiencia también de vivir lo que muchas personas y muchas familias, lamentablemente, sufren en Puerto Rico, y buscar poder aportar mi granitario con mis plataformas, con mi imagen, siempre es lindo para mí“, dijo Calderón en entrevista con El Nuevo Día .

Su faceta filantrópoca, detalló el atleta, no nació cuando saltó al ojo público. Desde hace muchos años, puntualizó, esta cualidad forma parte de su esencia.

“Poder aplicarlo ahora de una forma más activida, que tengo una plataforma, es otra cosa. Si tenemos la plataforma y no vamos a usarla para hacer algo positivo, ¿de qué vale tener la plataforma? En ese aspecto pienso que nunca me imaginé que tan temprano en mi carrera iban a usar mi imagen para algo tan positivo, como la Fundación CAP, Kilómetros de Cambio, Make-A-Wish Puerto Rico , y las otras entidades con las que trabajo, y para mí es bien bonito", expresó el comunicador.

“El segmento de política que ella tenía, su nivel de hacer las entrevistas, compartir entrevistas con ella era bien bonito, siempre se aprendía algo nuevo. Digo, y todavía aprendemos algo nuevo. Siempre Sonia tiene un ‘feedback’ como productora. El otro día igual me escribió, ‘mira, tal cosa, opino esto de esta entrevista’, y eso me gusta, y eso me encantaba, siempre, porque admiro mucho la trayectoria de Sonia, y en ese aspecto para mí era bien importante ese ‘feedback’”, subrayó.