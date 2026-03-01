Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Periodista Omar Matos agradece tras delicado quebranto de salud

El comunicador y estratega de comunicaciones informó que se encuentra tomando terapias

1 de marzo de 2026 - 7:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El periodista Omar Matos será asesor en programación y producción.
El periodista Omar Matos estuvo en la pantalla televisiva como parte del panel de “Dando Candela” en el 2015, que transmitió por Telemundo.
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El veterano periodista Omar Matos agradeció este domingo las muestras de apoyo y deseos de recuperación por parte de sus seguidores, luego de estar confrontando problemas de salud.

RELACIONADAS

Durante el pasado mes de enero, ya el comunicador había compartido en sus redes sociales su lucha contra la costocondritis, una inflamación del cartílago que conecta una costilla al esternón, lo que provoca un dolor que podría asemejarse al de un ataque cardíaco u otras afecciones del corazón, según explica Mayo Clinic.

Luego de haber sido hospitalizado con esta condición, en cuyo proceso perdió más de 30 libras, posteriormente regresó al hospital con pulmonía y agua en los pulmones. Según señaló a través de un video en la red social Facebook, ya dado de alta, al presente se encuentra recibiendo una serie de terapias del habla, para hablar más fluido, así como terapia física para poder caminar.

“Desde lo más profundo de mi corazón, gracias a todos por tantas muestras de cariño, por tantas muestras de afecto, por ese apoyo incondicional. Quiero decirte a ti, que estás pasando por alguna prueba, que Dios tiene el control absoluto sobre tu vida, que le des la oportunidad a Dios de trabajar. Antes de la prueba, yo alababa al Señor. En medio de la prueba, alabo al Señor y luego de la prueba, me toca dar testomonio y seguir ayudando a tantas personas”, expresó Matos a través de un video, acostado en una cama.

El comunicador ha mostrado cómo al momento camina en un andador. “Les juro que volveré a caminar y que no los defraudaré”, ha manifestado.

“Mi testimonio ha sido maravilloso. Las personas a lo mejor piensan que los periodistas no sufrimos, no pasamos condiciones de salud y ahora me toca a mí, hacer con otros lo que yo tengo que hacer por mí”, continuó con su mensaje.

“Han siso muchísimas las personas que me han escrito, diciéndome que han caído hasta en depresión y han intentado suicidarse. Si yo logro impactar a una vida, con mi testimonio de fe, habré ganado. Nuevamente, desde lo más profundo de mi corazón, gracias, que Dios me los bendiga. Hermoso día”, concluyó con voz entrecortada.

A lo largo de su carrera, ha formado parte de importantes proyectos en canales de televisión. Entre sus trabajos más recientes, este comunicador estuvo en la pantalla televisiva como parte del panel de “Dando Candela” en el 2015, que transmitió por Telemundo.

Para el 2020, en busca de bajar los niveles de ansiedad en la sociedad ante la pandemia de coronavirus y los problemas de salud mental en la isla, fue parte de un espacio en la estación Magic 97.3 FM, el programa radial “¡Sanando tu corazón!”, a cargo de producirlo y moderarlo.

