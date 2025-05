Podcast “Ojo de loca no se equivoca” celebrará su primer aniversario con una fiesta llena de orgullo

“Ojo de loca no se equivoca” es un podcast diferente, divertido y sin censura dirigido principalmente a la c omunidad LGTBQ+ donde se habla de todo tipo de temas. Se transmite los miércoles a las 9:00 p.m. a través de Casa Productora TV por YouTube .

“La idea de ‘Ojo de loca no se equivoca’ surgió precisamente estando con Claudio, con quien tengo una amistad de muchos años. Estábamos un día en la playa compartiendo, hablando de la vida y de diferentes situaciones de la comunidad, conversando sin tapujos, sin miedos, en fin, como somos. Y de ahí le comento que me encantaría hacer algo dirigido a la comunidad, donde se pudiese hablar de todo lo que regularmente conversamos sin esconder nada y que apelara no solamente a la comunidad sino a todo el mundo, incluso pensando que la gente que no pertenece a la comunidad pudiesen así conocer, quitarse los miedos y aprender de primera mano temas de lo que nunca se habla o no se atreven a conversar en público”, indicó Gerena quien es también anfitrión junto a su esposo y cantante, Díaz, quienes conforman un trío carismático y explosivo por sus diferentes personalidades y trayectorias.