Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Preocupados los fanáticos de Kelly Osbourne tras su aparición en los Brit Awards

La hija del fenecido “el príncipe de las tinieblas” Ozzy Osbourne fue captada con una notable pérdida de peso

1 de marzo de 2026 - 12:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kelly Osbourne poses for photographers upon arrival at the Brit Awards 2026 in Manchester, England, Saturday, Feb. 28, 2026. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) (The Associated Press)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Kelly Osbourne junto con su madre, Sharon, tuvieron una apariciación especial en los Brit Awards, donde Ozzy Osbourne, -su padre-, fue reconocido póstumamente y, si bien, la presencia de ambas fue aplaudida por los presentes, en redes se especuló, una vez más, acerca del estado de salud de la joven pues, muestran preocupación por su notable pérdida de peso.

RELACIONADAS

Durante la entrega de la 46° edición de los Brit Awards “el príncipe de las tinieblas” y el líder de Black Sabbath (1948 - 2025), fue homenajeado, con un número musical en que Robbie Williams se encargó de interpretar el clásico de la banda de heavy metal “No more tears”.

Pero eso no fue todo, sino que la hija y esposa de Ozzy, Kelly y Sharon, respectivamente, subieron al escenario del Co-op Live Arena, de Manchester, para recibir el Lifetime Achievement Award, un reconocimiento póstumo al músico.

Tras recibir el galardón, instantáneamente, el nombre de Kelly, quien se diera a conocer mediáticamente por su participación en “The Osbournes”, cuando apenas era una adolescente, se hizo tendencia, esto debido por su evidente pérdida de peso.

Las opiniones se han dividido, mientras hay quienes piensan que su pérdida de peso se debe al luto que atraviesa desde la muerte de su padre, hay otras personas que afirman que se trata del presunto abuso de Ozempic, un fármaco para tratar la diabetes y que, en los últimos años, es utilizado para bajar de peso.

Pese a que en abril de 2024, Kelly negó que su pérdida de peso se debiera al usó del medicamento y, en cambio, señalara que se trataba de un cambio radical de hábitos, derivado de la diabetes gestacional, producida por su embarazo, en redes sociales han mostrado cierta incredulidad.

“Hay una crueldad especial en dañar a alguien que claramente está pasando por algo”, expresó la artista en su cuenta de Instagram. “Patearme cuando estoy en el suelo, dudar de mi dolor, difundir mis luchas como chismes y darme la espalda cuando más necesito apoyo y amor. Nada de esto demuestra fuerza; solo revela una profunda ausencia de compasión y carácter. Actualmente estoy pasando por el momento más difícil de mi vida. Ni siquiera debería tener que defenderme. ¡Pero no me quedaré aquí sentada y permitiré que me deshumanicen de esa manera!”, finalizó.

Tags
Kelly Osbourne
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 1 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: