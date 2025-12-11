Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sharon Osbourne revela cuáles fueron las últimas palabras de Ozzy

La viuda de “El príncipe de las tinieblas” habló de los últimos días con vida del rockero

11 de diciembre de 2025 - 10:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sharon Osbourne junto a sus hijos Jack Osbourne and Kelly Osbourne. (The Associated Press)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

A casi cinco meses de la muerte de Ozzy Osbourne, su viuda, Sharon Osbourne, compartió detalles inéditos de sobre la partida del legendario rockero; entre ellos, sus últimas palabras y la conmovedora petición que le hizo.

El llamado "Príncipe de las tinieblas" falleció el pasado 22 de julio a causa de un infarto, aunque su salud se fue deteriorando muchos años atrás debido al párkinson que sufría.

La familia del cantante decidió pasar su duelo en completa privacidad; sin embargo, ahora, Sharon rompió el silencio para compartir con el mundo cómo fueron los últimos instantes con vida del vocalista de Black Sabbath.

A sus 62 años, fue su última visita a Puerto Rico, como parte de su gira "Scream". “Let’s get crazy!”, gritó repetidamente durante la velada.Camiseta de Ozzy.
1 / 22 | Un vistazo al último concierto de Ozzy Osbourne en Puerto Rico . A sus 62 años, fue su última visita a Puerto Rico, como parte de su gira "Scream". - Jose R. Madera

Entre lágrimas, la empresaria contó al programa “Piers Morgan Uncensored” que el día que Ozzy murió fue todo diferente: él la despertó en la madrugada para hacerle una simple y tierna solicitud:“Eran como las 4:30 a. m. cuando me dijo: ‘Despierta’. Le respondí: ‘ya estoy despierta, me acabas de despertar’. Y luego me dijo: ‘bésame. Abrázame fuerte’”, dijo Sharon.

Después de ese momento, el músico se levantó y se dirigió al gimnasio para continuar con su rutina. Veinte minutos más tarde, su corazón falló.

En su relato, la presentadora también confesó que se enteró de lo sucedido solo hasta que escuchó los gritos de los socorristas que intentaban reanimar a su esposo: “Bajé corriendo y allí estaba. Intentaban reanimarlo, y yo les decía: ' No pueden. Se ha ido’. Lo intentaron una y otra vez, luego lo subieron a un helicóptero y continuaron en el hospital, pero era evidente: ‘Se ha ido’”.

La pareja estuvo casada por más de 40 años. A pesar de las múltiples dificultades que atravesaron, como problemas de infidelidad y hasta episodios de violencia, siempre aseguraron que eran el uno para el otro, tanto así que Sharon confesó que no volverá a abrir su corazón, pues el único amor de su vida fue y será Ozzy.

El cantante falleció, el 22 de julio, a los 76 años. (Photo by Andy Buchanan / AFP)El cantante es considerado uno de los grandes ícono del heavy metal. El cantante Ozzy Osbourne aparece en una conferencia de prensa para decirles a los periodistas que su canción "Suicide Solution" fue malinterpretada y es anti-suicidio, en Los Ángeles el 21 de enero de 1986. (Foto AP/Lacy Atkins, archivo)
1 / 21 | Adiós a Ozzy Osbourne: el siempre "Príncipe de las Tinieblas" . El cantante falleció, el 22 de julio, a los 76 años. (Photo by Andy Buchanan / AFP) - ANDY BUCHANAN
Tags
Ozzy Osbourne
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 11 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: