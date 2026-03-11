“Primer Round” celebra dos años en la radio boricua

El programa de noticias “Primer Round”, transmitido a través de Magic 97.3 FM, celebró su segundo aniversario al aire. El festejo marcó un precedente en la radio puertorriqueña al apostar exitosamente por contenido noticioso en la banda FM.

La propuesta, encabezada por los periodistas Rafael Lenín López, Dennise Pérez y Carlos Weber, nació como una visión ambiciosa del presidente de la emisora, Joshua Arzuaga, quien apostó por insertar un programa informativo matutino en una frecuencia tradicionalmente dominada por contenido musical.

“Desde su concepción, el objetivo fue claro: ampliar la oferta informativa dentro del espectro radial y acercar la información a nuevas audiencias. Apostar por noticias en FM implicaba romper paradigmas, pero los resultados han validado la visión”, expresó Arzuaga.

El espacio dirigido por Jerry Ortega, cuenta con la dirección audiovisual de Kcho Santiago y en la parte técnica con Andrés Caleb Rivera. El equipo de producción ha sido clave en el desarrollo, identidad y evolución del proyecto.

Lo que en su momento representó una movida arriesgada dentro del mercado radial, hoy se traduce en un rotundo éxito. A lo largo de estos dos años, “Primer Round” ha logrado posicionarse como una alternativa informativa ágil, accesible y relevante para miles de radioescuchas que buscan análisis, entrevistas y cobertura noticiosa desde una plataforma distinta a la radio AM.

“Llevar un programa informativo a la banda FM implicaba romper con décadas de tradición en la radio puertorriqueña. Apostamos a que había una audiencia ávida de contenido noticioso en nuevos formatos, más dinámicos y accesibles, y estos dos años han confirmado que el país sí estaba listo para consumir información desde otra frecuencia”, expresó López.

Por su parte, Pérez destacó que “‘Primer Round’ ha demostrado que la información de calidad puede llegar a nuevas audiencias cuando se presenta con inmediatez, análisis y una mezcla de seriedad y frescura. Esta apuesta por innovar dentro de la radio FM ha rendido frutos, y estoy sumamente contenta con la respuesta del público”.

El programa se distingue por segmentos originales como “Cuéntamelo Weber”, donde el comunicador enriquece el espacio con crónicas narrativas de sucesos que han impactado a la isla durante años. La sección aporta contexto histórico y profundidad humana a los temas que forman parte de la memoria colectiva del país.

Los informes del tránsito y el tiempo están a cargo de Miguel Ramos.

Con este segundo aniversario, “Primer Round” reafirma su compromiso de elevar el estándar de la radio informativa en Puerto Rico y de servir como puente entre la noticia y la ciudadanía desde una frecuencia que ya demostró que también puede ser sinónimo de información.

