8 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Protagonista de “Avengers” enfrenta acusación de acoso sexual

El actor Jeremy Renner calificó los señalamientos de falsos y altamente difamatorios”

8 de noviembre de 2025 - 3:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jeremy Renner, the host and executive producer of "Rennervations," poses at the premiere of the four-part Disney+ docuseries, Tuesday, April 11, 2023, at the Westwood Regency Village Theatre in Los Angeles. The premiere marked Renner's first public, in-person appearance since a Jan. 1 snow plow accident outside his Reno, Nev., home left him with life-threatening injuries. (AP Photo/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Jeremy Renner se encuentra en medio del escándalo, luego de que la cineasta china, Yi Zhou, lo acusara de acoso sexual y amenazas.

El protagonista de “Avengers” es señalado por la cineasta Yi Zhou de haber recibido mensajes sexualmente explícitos y un intento de intimidación. Según el testimonio de Zhou, el incidente ocurrió en junio pasado, después de colaborar con Renner en un documental.

La cineasta compartió una serie de mensajes en redes sociales en las que aseguró que Renner comenzó a enviarle imágenes íntimas sin su consentimiento. Después de confrontarlo, el intérprete de Hawkeye la amenazó con llamar a migración.

La cineasta acompañó sus declaraciones con fragmentos de conversaciones, mensajes y fotografías. Sin embargo, el actor ya respondió a los señalamientos.

Jeremy Renner, 'Ojo de Halcón', en una escena de "Avengers" (GDA)
En un comunicado enviado a la revista “People”, el equipo legal de Renner calificó los señalamientos de falsos y altamente difamatorios”. Incluso, aseguraron que las declaraciones de Zhou responden a un resentimiento personal, luego de que su cliente rechazó sus insinuaciones románticas.

Mediante su abogado, Renner admitió que existió un breve encuentro, pero este fue consensuado, después de eso Zhou habría comenzado a hostigarlo.

“Los hechos reales son que la Sra. Zhou ha acosado y perseguido a mi cliente de manera implacable y agresiva durante meses, sin ninguna reciprocidad por parte de mi cliente, aparte de un único encuentro breve el 12 de julio de 2025”, afirma el equipo legal.

Hasta el momento, Yi Zhou no ha respondido al comunicado del abogado, aunque, en su publicación inicial, pidió seguir luchando por el movimiento Me Too.

Esta polémica llega en un momento de aparente recuperación para Renner, quien a principios de 2023 sufrió un grave accidente con una máquina quitanieves. Tras meses de rehabilitación, el actor había retomado recientemente su carrera y promocionado nuevos proyectos.

