Bella Hadid causó sorpresa al publicar una serie de fotografías en sus redes sociales desde un hospital, con una vía intravenosa y evidentes signos de malestar. La publicación de la modelo desató preocupación entre sus seguidores, quienes inundaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo.

¿Qué le pasó a Bella Hadid?

Las imágenes compartidas por Bella Hadid la muestran conectada a una vía intravenosa, recostada en una cama de hospital y con expresiones de malestar. A las mismas las acompañó las fotos con la frase: “Lo siento, otra vez desaparecida en acción. Los quiero”. En una de las fotografías que compartió se la puede ver con una bolsa de hielo en la frente. El posteo incluye también fotos de la modelo con un pijama de Pikachu en la cama del centro de salud.

Horas más tarde de publicar las imágenes, decidió eliminar el posteo. (Captura de Instagram)

Sin embargo, una de las fotos que más llamo la atención de sus seguidores fue la última que compartió, donde se la muestra en un ascensor con un café en la mano, en una pose que algunos interpretaron como dramática, ya que se encontraba acurrucada en una esquina. Horas más tarde de publicar las imágenes, decidió eliminar el posteo.

La modelo de 28 años padece de la enfermedad Lyme, una infección transmitida por la picadura de una garrapata que porta la bacteria Borrelia Burgdorferi. Esta enfermedad puede afectar múltiples órganos del cuerpo y produce diversos síntomas, y si no se trata a tiempo, puede causar dolores agudos, parálisis facial e incluso la muerte.

Yolanda Hadid, madre de la modelo, también padece la enfermedad de Lyme. En un discurso durante la Gala de la Alianza Global de Lyme, reveló que Bella y su hermano, Anwar, fueron diagnosticados en 2012. “Este premio es para Anwar y Bella”, dijo. “Prometo que no permitiré que vivan una vida de dolor y sufrimiento”.

La modelo de 28 años padece de la enfermedad Lyme. (captura de Instagram)

Reacciones de familiares y amigos a los posteos de Bella Hadid

La hermana de Bella, Gigi Hadid, comentó: “¡Te quiero! ¡Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como te mereces!”. Tallulah Willis, amiga de la modelo e hija de Demi Moore y Bruce Willis, le dedicó un mensaje de consuelo: “Te amo tanto, dulce frijol”.

Yolanda Hadid ofreció más claridad sobre la situación al escribir: “Guerrera de Lyme”, junto al emoji de un corazón.

Bella Hadid sobre su enfermedad

En agosto de 2023, Bella Hadid compartió un mensaje en Instagram sobre su tratamiento contra la enfermedad de Lyme. “La niña que sufría que fui alguna vez estaría muy orgullosa de quien soy de adulta, por no rendirme”, manifestó.