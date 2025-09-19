Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de septiembre de 2025
85°lluvia moderada
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Qué le pasó a Bella Hadid?

La modelo compartió imágenes desde un hospital y preocupó a sus seguidores

19 de septiembre de 2025 - 11:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La modelo compartió imágenes de su tratamiento. (Captura de Instagram (@Bella)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Bella Hadid causó sorpresa al publicar una serie de fotografías en sus redes sociales desde un hospital, con una vía intravenosa y evidentes signos de malestar. La publicación de la modelo desató preocupación entre sus seguidores, quienes inundaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo.

RELACIONADAS

¿Qué le pasó a Bella Hadid?

Las imágenes compartidas por Bella Hadid la muestran conectada a una vía intravenosa, recostada en una cama de hospital y con expresiones de malestar. A las mismas las acompañó las fotos con la frase: “Lo siento, otra vez desaparecida en acción. Los quiero”. En una de las fotografías que compartió se la puede ver con una bolsa de hielo en la frente. El posteo incluye también fotos de la modelo con un pijama de Pikachu en la cama del centro de salud.

Horas más tarde de publicar las imágenes, decidió eliminar el posteo.
Horas más tarde de publicar las imágenes, decidió eliminar el posteo. (Captura de Instagram)

Sin embargo, una de las fotos que más llamo la atención de sus seguidores fue la última que compartió, donde se la muestra en un ascensor con un café en la mano, en una pose que algunos interpretaron como dramática, ya que se encontraba acurrucada en una esquina. Horas más tarde de publicar las imágenes, decidió eliminar el posteo.

La modelo de 28 años padece de la enfermedad Lyme, una infección transmitida por la picadura de una garrapata que porta la bacteria Borrelia Burgdorferi. Esta enfermedad puede afectar múltiples órganos del cuerpo y produce diversos síntomas, y si no se trata a tiempo, puede causar dolores agudos, parálisis facial e incluso la muerte.

Yolanda Hadid, madre de la modelo, también padece la enfermedad de Lyme. En un discurso durante la Gala de la Alianza Global de Lyme, reveló que Bella y su hermano, Anwar, fueron diagnosticados en 2012. “Este premio es para Anwar y Bella”, dijo. “Prometo que no permitiré que vivan una vida de dolor y sufrimiento”.

La modelo de 28 años padece de la enfermedad Lyme.
La modelo de 28 años padece de la enfermedad Lyme. (captura de Instagram)

Reacciones de familiares y amigos a los posteos de Bella Hadid

La hermana de Bella, Gigi Hadid, comentó: “¡Te quiero! ¡Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como te mereces!”. Tallulah Willis, amiga de la modelo e hija de Demi Moore y Bruce Willis, le dedicó un mensaje de consuelo: “Te amo tanto, dulce frijol”.

Yolanda Hadid ofreció más claridad sobre la situación al escribir: “Guerrera de Lyme”, junto al emoji de un corazón.

Bella Hadid sobre su enfermedad

En agosto de 2023, Bella Hadid compartió un mensaje en Instagram sobre su tratamiento contra la enfermedad de Lyme. “La niña que sufría que fui alguna vez estaría muy orgullosa de quien soy de adulta, por no rendirme”, manifestó.

La modelo también reflexionó sobre el impacto de la enfermedad en su vida:“Vivir en esta situación, que empeoraba con el tiempo y el trabajo, mientras intentaba enorgullecerme a mí misma, a mi familia y a quienes me apoyan, me había afectado de maneras que no puedo explicar”. Hadid describió “casi 15 años de sufrimiento invisible”, pero sostuvo que “valdría la pena” poder difundir amor viendo “la mitad del vaso lleno” y siendo ella misma “por primera vez”.

Tags
HollywoodEnfermedades
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: