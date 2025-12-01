Opinión
¿Quién es Karina García, la colombiana que ganó “La mansión de Luinny”?

El “reality show” digital dominicano contó con la participación del cantante e influencer boricua Asaf Torres

1 de diciembre de 2025 - 3:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Karina García (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La influencer colombiana Karina García se convirtió en la ganadora de la primera edición deLa mansión de Luinny”, logrando llevarse la suma de $100 mil como premio mayor luego de 30 días de convivencia junto a otras 17 personalidades de países como República Dominicana, México, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico y España.

RELACIONADAS

El “reality show” digital dominicano contó con la participación del cantante e influencer boricua Asaf Torres.

Pero ¿quién es Karina García?

García es madre de dos hijos, Isabella, de 18 años, y Valentino, de 5.

Nacida en Medellín, Colombia, García alcanzó mayor popularidad a inicios de este año durante La casa de los famosos Colombia 2”, donde se ganó la empatía y la solidaridad del público ante el supuesto maltrato del cual fue víctima por parte de sus compañeros.

Sus mayores detractoras dentro del concurso fueron Melissa Gate y Yina Calderón, quienes cuestionaban su dignidad por tener relaciones sexuales dentro del reality show y por su presunta victimización para ganar votos y permanecer en el programa.

En “LCDLF2”, García obtuvo protagonismo por su romance con el cantante Andrés Altafulla, quien resultó ganador de la competencia, sin embargo, ella fue la décimo sexta eliminada.

Luego del programa, García ha tenido una extensa lista de contratos y eventos importantes dentro y fuera de Colombia, entre ellos Premios Heat 2025 y la pelea que tuvo con Karely Ruiz en el Stream Fighters 4.

“La mansión de Luinny”

Este domingo, García resultó ser la ganadora entre los 18 participantes de “La mansión de Luinny”, donde volvió a coincidir con una de sus mayores rivales: Yina Calderón.

Desde el principio, se posicionó como la favorita del público por sus ‘Karinazos’, sus inusuales frases en los momentos más inesperados.

El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”.El proyecto reunirá nuevamente bajo un mismo techo a dos de las rivales más recordadas de “La casa de los famosos Colombia 2″, Yina Calderón y Karina García.El gimnasio.
1 / 16 | Así luce “La mansión de Luinny”: el nuevo “reality show” digital en República Dominicana. El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”. - captura de pantalla
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
