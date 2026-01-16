Opinión
Farándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Quién es vinculada sentimentalmente con Rosalía?

La cantante fue captada recientemente esta semana de compras en París tomada de la mano de Loli Bahia

16 de enero de 2026 - 2:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía de archivo de la cantante española Rosalía. EFE/ Kiko Huesca
Fotografía de archivo de la cantante española Rosalía. EFE/ Kiko Huesca (Kiko Huesca)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Rosalía, de 33 años, está siendo vinculada sentimentalmente a Loli Bahia, de 23, una modelo originaria de Lyon, Francia.

La artista fue captada recientemente esta semana de compras en París tomada de la mano de Bahia, quien es hija de padre español y madre argelina.

Bahia ha desfilado para importantes firmas de moda como Saint Laurent, Givenchy, Rabanne, Coperni, Courrèges, Max Mara, Prada, Versace y Chanel.

Según la revista People en Español, su trayectoria también se ha extendido al cine. En 2023, la directora Maïwenn la eligió para interpretar a la joven Jeanne du Barry en la película homónima, que narra la historia de la última favorita del rey Luis XV, personaje interpretado por Johnny Depp. El filme fue seleccionado para inaugurar el Festival de Cine de Cannes.

Esta no sería el primer romance que Rosalía sostiene con una mujer. Hace dos años, la actriz estadounidense Hunter Schafer reveló que en 2019 tuvo una relación durante cinco meses con la cantante de “Con altura”.

Luego de terminar su compromiso con Rauw Alejandro en julio de 2023, Rosalía salió con el actor estadounidense Jeremy Allen White (septiembre de 2024) y con el cantante alemán Emilio Sakraya (junio de 2025).

Tags
Rosalía
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
