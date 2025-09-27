Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de septiembre de 2025
84°nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Quitarse no es una opción” para Raymond Arrieta en su ruta hacia Juana Díaz

El presentador y comediante confesó que en esta ocasión se le ha hecho difícil dormir

27 de septiembre de 2025 - 2:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El filántropo pretende llegar a la meta de $20 millones para el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

“Salimos a la calle, con mi canal, con todos ustedes, con mis compañeros... Únete, que vamos a darle la vuelta a Puerto Rico”, fueron las palabras del presentador y comediante Raymond Arrieta en diciembre de 2024 cuando anunció el regreso de la caminata “Da vida” a beneficio de los pacientes del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez. El filántropo cumplió y hoy va tras las 8.2 millas del tramo de Ponce a Juana Díaz.

RELACIONADAS

“Buenos días a todos, seguimos aquí dando el paso para el Hospital Oncológico, activa’os, cansa’os, difícil dormir, pero estamos bien, seguimos firmes. Quitarse no es una opción, seguimos. Hoy, un día bien caluroso, hay que hidratarse bien. Vamos a caminar de Ponce a Juana Díaz, ya saliendo a las 10:00 a.m., en un ratito, vamos a salir. Nos vemos en Juana Díaz si Dios quiere. Ya lo que nos queda es un tramo, mañana, y cumplimos con este segundo tramo de la caminata ‘Da vida’ para el Hospital Oncológico”, expresó el animador esta mañana a través de sus redes sociales previo al inicio del cuarto día de la segunda parte.

Junto a Arrieta se encuentran la periodista Milly Méndez y el productor Tony Mojena, entre otros integrantes de la producción de la iniciativa. Municipios como Ponce y Yauco, asimismo, se han unido al trayecto con donativos y grupos de caminantes.

“Ponce dice presente en la caminata ‘Da vida’. Nuevamente los ponceños responden con mucho amor y solidaridad por nuestros pacientes de cáncer del Hospital Oncológico apoyando a Raymond Arrieta en esta caminata que recorrió nuestra ciudad”, indicaron en las redes sociales de la Ciudad Señorial.

De igual forma, el municipio de Yauco dio un “donativo de $20,000 a la caminata ‘Da vida: la ñapa’. La entrega fue realizada por el alcalde, Ángel Luis Torres Ortiz y la primera dama, Arline Roig Sepúlveda, quienes se unieron al evento acompañados por empleados municipales”.

Mañana, domingo, será el quinto y último día del segundo tramo. “Da vida: la ñapa” recorrerá las calles de Salinas a Guayama para sumar 10.9 millas.

La salida será de Salinas Speedway por la PR-3 en dirección a Guayama, continuará hasta llegar a la avenida Principal Oeste donde se doblará a la derecha hasta llegar a la calle Arnaldo Bristol. Ahí, doblará a la izquierda y rápido a la derecha hasta llegar al estadio Marcelino Blondet en Guayama.

Cómo donar

  • Cuenta bancaria de Da Vida: FirstBank #3004870858
  • ATH MÓVIL : LIGACANCERPR
  • Portal del Hospital Oncológico: http://www.ligacancerpr.org/donar/
  • “Día a Día”: 787-641-2226
El primer día de la caminata "Da vida: la ñapa" recorrió el trayecto de Guaynabo a Bayamón. Raymond Arrieta comenzó el trayecto desde el Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo. En su segundo día la caminata saldrá desde la urbanización Las Colinas en Toa Baja para llegar a Vega Alta.
1 / 10 | Así arrancó la caminata que dará la vuelta a Puerto Rico “Da vida: la ñapa” de Raymond Arrieta. El primer día de la caminata "Da vida: la ñapa" recorrió el trayecto de Guaynabo a Bayamón. - Pablo Martínez Rodríguez
Tags
Caminata Da VidaRaymond ArrietaTelemundoDía a díaCáncer
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: