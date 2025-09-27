“Quitarse no es una opción” para Raymond Arrieta en su ruta hacia Juana Díaz

“Salimos a la calle, con mi canal, con todos ustedes, con mis compañeros... Únete, que vamos a darle la vuelta a Puerto Rico”, fueron las palabras del presentador y comediante Raymond Arrieta en diciembre de 2024 cuando anunció el regreso de la caminata “Da vida” a beneficio de los pacientes del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez. El filántropo cumplió y hoy va tras las 8.2 millas del tramo de Ponce a Juana Díaz.

“Buenos días a todos, seguimos aquí dando el paso para el Hospital Oncológico, activa’os, cansa’os, difícil dormir, pero estamos bien, seguimos firmes. Quitarse no es una opción, seguimos. Hoy, un día bien caluroso, hay que hidratarse bien. Vamos a caminar de Ponce a Juana Díaz, ya saliendo a las 10:00 a.m., en un ratito, vamos a salir. Nos vemos en Juana Díaz si Dios quiere. Ya lo que nos queda es un tramo, mañana, y cumplimos con este segundo tramo de la caminata ‘Da vida’ para el Hospital Oncológico”, expresó el animador esta mañana a través de sus redes sociales previo al inicio del cuarto día de la segunda parte.

Junto a Arrieta se encuentran la periodista Milly Méndez y el productor Tony Mojena, entre otros integrantes de la producción de la iniciativa. Municipios como Ponce y Yauco, asimismo, se han unido al trayecto con donativos y grupos de caminantes.

“Ponce dice presente en la caminata ‘Da vida’. Nuevamente los ponceños responden con mucho amor y solidaridad por nuestros pacientes de cáncer del Hospital Oncológico apoyando a Raymond Arrieta en esta caminata que recorrió nuestra ciudad”, indicaron en las redes sociales de la Ciudad Señorial.

De igual forma, el municipio de Yauco dio un “donativo de $20,000 a la caminata ‘Da vida: la ñapa’. La entrega fue realizada por el alcalde, Ángel Luis Torres Ortiz y la primera dama, Arline Roig Sepúlveda, quienes se unieron al evento acompañados por empleados municipales”.

Mañana, domingo, será el quinto y último día del segundo tramo. “Da vida: la ñapa” recorrerá las calles de Salinas a Guayama para sumar 10.9 millas.

La salida será de Salinas Speedway por la PR-3 en dirección a Guayama, continuará hasta llegar a la avenida Principal Oeste donde se doblará a la derecha hasta llegar a la calle Arnaldo Bristol. Ahí, doblará a la izquierda y rápido a la derecha hasta llegar al estadio Marcelino Blondet en Guayama.

Cómo donar

Cuenta bancaria de Da Vida: FirstBank #3004870858

ATH MÓVIL : LIGACANCERPR

Portal del Hospital Oncológico: http://www.ligacancerpr.org/donar/

“Día a Día”: 787-641-2226