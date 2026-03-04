Rapero Ghetts es sentenciado por atropellar a una estudiante

LONDRES - El rapero británico Ghetts ha sido condenado a 12 años de cárcel por matar a un estudiante nepalí de 20 años en un atropello con fuga en Londres el año pasado.

Ghetts, cuyo verdadero nombre es Justin Clarke-Samuel, conducía con exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol de forma errática antes del incidente de octubre de 2025, según los fiscales.

Clarke-Samuel, de 41 años, también fue inhabilitado para conducir durante 17 años el martes por el juez Mark Lucraft, quien declaró que las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban “una letanía de incidentes bastante atroz” que desembocó en una colisión mortal “sencillamente espeluznante” con la estudiante Yubin Tamang, que sufrió lesiones catastróficas y falleció dos días después.

Clarke-Samuel se declaró culpable en diciembre ante el Tribunal Penal Central de Londres de causar la muerte por conducción peligrosa.

PUBLICIDAD

El juez señaló que el rapero había expresado su arrepentimiento en una carta dirigida al tribunal.

“Como usted ha expuesto, ha hecho mucho por ayudar a los demás en los últimos 10 años y todo ese buen trabajo se ha empañado por conducir bebido y acabar con la vida de otro joven”, dijo el juez.

Según la fiscalía, Clarke-Samuel había estado bebiendo alcohol en un bar del centro de Londres y conducía su BMW de forma errática a unos 112 kilómetros por hora (70 mph) antes del accidente, saltándose seis semáforos en rojo y circulando por el lado contrario de la calzada. La víctima fue atropellada cuando cruzaba la calle, sufriendo lesiones catastróficas.

“El Sr. Tamang seguía cruzando la carretera. No pudo hacer nada para evitar la colisión. El Sr. Tamang fue catapultado por los aires antes de estrellarse contra la calzada”, declaró el fiscal Philip McGhee. Añadió que Clarke-Samuel no se detuvo ni llamó a los servicios de emergencia, sino que condujo ocho millas hasta su casa.

En un comunicado, los padres de Tamang, Sharmila y Bikash Tamang, dijeron que sus corazones estaban “rotos sin remedio”.

“Nuestro único hijo, un alma preciosa, nos ha sido arrebatada demasiado pronto”, dijeron. “Vino al Reino Unido para estudiar y crear una vida mejor para él y su familia. Justin Clarke-Samuel ha robado el futuro de nuestro hijo y el nuestro con él”.

El abogado de Clarke-Samuel, Ben Aina, leyó extractos de una carta de disculpa a la familia de Tamang.

“Escribo desde un lugar de extremo arrepentimiento, vergüenza y remordimiento”, escribió el rapero. “Soy plenamente consciente de que no hay número de disculpas que pueda decir que calmen el dolor que deben sentir la familia y los amigos del señor Tamang”.