A través del tiempo, de Puerto Rico han salido grandes estrellas que, a su vez, han iluminado los escenarios de Broadway, en Nueva York. Entre los nombres de la nueva generación se encuentran Arquímides González, Ana Isabelle y Didi Romero.

Precisamente, esta última acudió esta tarde a sus redes sociales para, de alguna manera, desahogarse al no poder pasar los días festivos en la isla. La hija de la presentadora Deddie Romero, publicó un video que se titula “Mi día de ‘trikin’ fuera de Puerto Rico”.

“Espero estén todos súper bien. ¿Qué nombre le vamos a poner a ella? Qué falta de respeto. De donde yo vengo salen las navidades más largas del mundo. Nosotros comenzamos a celebrar desde el mes de noviembre, después diciembre, enero… Nosotros tenemos un montón de actividades durante esos tres meses que caen en la categoría de Navidad”, comenzó Romero en un intento de explicar lo fiesteros que son los puertorriqueños.

PUBLICIDAD

Desafortunadamente, la actriz y cantante no se mostró con la energía que todos la conocen. El sentimiento de estar lejos de su gente, la entristece.

“Estamos a 6 de enero, Día de Reyes, y lamentablemente no me encuentro en Puerto Rico. No le pude poner grama a los camellos”, lamentó.

/

La estrella de Broadway agregó que no pudo celebrar el día de Navidad con su familia, y que estuvo sola. Hoy, su situación fue la misma.

“Hice paz conmigo misma”, concluyó antes de agradecer el hecho de vivir su sueño en la Gran Manzana. Actualmente, la intérprete forma parte del elenco del musical “Six”, en Broadway.