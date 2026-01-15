Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Reviven polémico beso de Julio Iglesias a conductora argentina

El cantante enfrenta fuertes acusaciones de acoso y agresión sexual por parte de dos exempleadas

15 de enero de 2026 - 9:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julio Iglesias intenta besar a la conductora argentina Susana Giménez. (Captura)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Julio Iglesias está en medio de la polémica después de que salieran a la luz los testimonios de dos exempleadas que aseguran fueron víctimas de acoso y abuso sexual por parte del cantante mientras trabajaron con él en 2021, algo que muchos no ponen en duda, pues basta remontarse al pasado, cuando el español se propasó en pleno programa en vivo en 2004, con la conductora argentina Susana Giménez.

RELACIONADAS

Fiscales españoles indagan las acusaciones de que el cantante galardonado con el Grammy agredió sexualmente a dos exempleadas en sus residencias en República Dominicana y las Bahamas.

Dichas acusaciones están relacionadas con reportes de medios de comunicación de principios de esta semana sobre que Iglesias había agredido sexual y físicamente a dos mujeres que trabajaban en sus residencias caribeñas entre enero y octubre de 2021.

Tras el escándalo que se hizo mundial hace unas horas, comenzó a circular un antiguo video de cuando Julio Iglesias asistió al programa de televisión conducido por la famosa conductora Susana Giménez, quien es víctima del acoso del cantante a pesar de que en repetidas ocasiones ella le pide que no la bese ni la abrace.

“Siempre me da besos”, expresa la conductora incómoda ante los aplausos y la normalización de la conducta del intérprete que tenía fama de seductor del público femenino.

¡Eres un hombre casado!”, expresa Susana cuando Julio, de nueva cuenta, intenta besar cuando están sentados en un sofá; y aunque el público se divierte con lo que ocurre, y pareciera que la conductora también, lo ocurrido está siendo muy criticado en redes sociales, donde cibernautas lamentan el comportamiento del intérprete.

“Hubo una sociedad donde esto estaba normalizado. Hay otra sociedad en la que, gracias al movimiento feminista, esto se juzga como asqueroso, abusivo, machista. Este comportamiento no es ser un galán, es ser un baboso y... ¿acosador?”. “Como muchos han dicho, si hizo eso en directo en televisión, qué no habrá hecho en privado… ¡Monstruo!”.

En otro video comentado por los cibernautas, Julio Iglesias sienta en sus piernas a una reportera que nerviosa accede a cuestionar al cantante desde ese sitio.

¿Quién es Julio Iglesias?

Amante de la vida, del vino y de la buena mesa, se inició en la música casi por casualidad, tras un accidente de coche y una gravísima enfermedad que acabaron con su carrera deportiva y le llevaron a aprender a tocar la guitarra.

Los más populares latinoamericanos, como “Caballo viejo”, “Cambalache” o “La gota fría”, estadounidenses como “My way”, pasando por “Caruso”, los interpretó solo o a dúo con figuras de la canción como Frank Sinatra, Stevie Wonder, Diana Ross, Sting y Dolly Parton.

En 1983 obtuvo un Disco de Diamante por liderar la venta de discos en el mayor número de idiomas de la historia. Y en 1985 fue homenajeado con una estrella en el bulevar de los Famosos de Hollywood.

En febrero de 2010, el gobierno de España le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, una distinción que algunas voces piden ahora que se le retire.

Casado dos veces, Julio tuvo ocho hijos, dos de ellos cantantes: Enrique Iglesias y Julio Iglesias Jr., ambos fruto de su matrimonio con Isabel Preysler.

Tags
Julio IglesiasAcoso sexualCantantesAbuso sexualRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 14 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: