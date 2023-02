Miles de personas rindieron tributo este domingo a la actriz y cantante Olivia Newton-John, fallecida el pasado agosto a consecuencia de un cáncer, en un emotivo funeral oficial realizado en la ciudad australiana de Melbourne.

En una cita celebrada en el Hamer Hall del Centro de Artes de Melbourne, que se alargó durante más de dos horas, familiares, amigos y celebridades homenajearon la memoria y los logros cosechados por la artista, quien fue criada en la ciudad australiana pese a que nació en el Reino Unido.

Diversas personalidades del mundo de la música y del cine, entre ellas Elton John, Hugh Jackman, Dolly Parton, Pink y Mariah Carey, enviaron vídeos de condolencias, que fueron retransmitidos ante una conmocionada multitud que acompañaba la ceremonia.

La estrella del country estadounidense Dolly Parton abrió los homenajes al compartir alegres recuerdos de Newton-John -quien falleció el pasado 8 de agosto tras una lucha de más de tres décadas contra el cáncer de mama- y afirmó que “el mundo perdió uno de sus mayores talentos cuando Olivia nos dejó”.

PUBLICIDAD

“Como país debéis estar muy orgullosos y saber que el mundo entero está de luto con vosotros”, dijo la cantante en su mensaje en vídeo.

También participó, de forma virtual, en ese multitudinario homenaje el artista británico Elton John, quien señaló que, a lo largo de los años, vio a la icónica protagonista de ‘Grease’ “crecer y crecer y crecer hasta convertirse en la artista en la que se convirtió”.

“Era una fuerza de la naturaleza tan maravillosa, pero era divertida, amable, cálida y talentosa, y cada vez que nos reuníamos nos reíamos, reíamos y reíamos”, dijo.

El cantante también alabó el “coraje” y la “valentía” de Newton-John en su lucha contra el cáncer, al recordar su ayuda a “millones de personas” gracias al fomento de proyectos e institutos de apoyo a la investigación de tratamientos contra la enfermedad.

Los familiares de Newton-John también protagonizaron emotivos discursos y compartieron cálidos recuerdos de la artista en esta jornada, que contó además con conciertos y otros actos artísticos.

Su marido, John Easterling, recalcó que la pareja sabía “cuán afortunados” eran por haberse encontrado y era conscientes de “cuán enamorados” estaban.

“En un orden de magnitud en el que pensamos que tal vez deberíamos sentirnos culpables porque éramos muy felices, pero decidimos sentir gratitud y simplemente dejar que la felicidad corriera a toda velocidad”, dijo conmocionado.

Por su parte, su hija Chloe Lattanzi, conteniendo las lágrimas, recordó los momentos de simplicidad que vivió con su “mamá”.

“Yo amaba nuestros abrazos. Me metería en la cama con ella tarde en la noche, aunque tuviera 20 años. Me encantaba la forma en que olía (...) Me encanta cómo ella amaba total y completamente”, afirmó emocionada Lattanzi, antes de ser ovacionada por el público.

PUBLICIDAD

Newton-John desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos de la talla de “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”, aunque su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar “Grease”, que se convertiría en el musical más taquillero del siglo XX.