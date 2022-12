A ley de un fin de semana para una de las celebraciones más esperadas del año -Navidad- el jolgorio se forma en cada rincón de la isla. Los próximos días la oferta musical y cultural se volverá más variada con actividades para todas las edades. De hecho, algunas le brindarán a los asistentes la comodidad de realizar las compras navideñas de última hora.

Para que traces tu ruta desde temprano, preparamos una lista con varios de los eventos pautados.

“El Cascanueces”, tradición navideña de 41 años

Ballet Concierto de Puerto Rico se complace en presentar su más importante producción, con más de 40 años de trayectoria. “El Cascanueces” tendrá lugar el viernes, 16 de diciembre a las 8:00 p.m. con una gala en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y funciones regulares el sábado, 17 de diciembre a las 8:00 p.m. y el domingo, 18 de diciembre a las 4:00 p.m. Todas las funciones contarán con la participación especial de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Rico dirigida por el maestro Carlos Ávila.

Los precios para la gala son: planta baja, $60 y planta alta, $45. Mientras tanto, para las funciones regulares los precios son: planta baja $35 y planta alta $25. La venta de boletos es través de Ticket Center y Ticketera.

Parada de camiones iluminados de Cemex

Regresa a Ponce la tradicional caravana de camiones iluminados de Cemex Puerto Rico para llevar alegría a niños y adultos durante la época navideña. Como parte de la celebración y en su séptima edición, los empleados han programado el recorrido para el viernes, 16 de diciembre de 2022. Iniciará a las 5:30 de la tarde y finalizará a las 10:00 de la noche.

La ruta trazada tendrá como punto de salida el área de Cadena de Suministros y el Centro Comunitario Cemex with a Heart en la PR-500 en ruta hacia la PR-123 en dirección al Burger King hacia la PR-132.

Christmas Hits Concert con la Camerata Pops

La Orquesta Camerata Pops presentará su concierto de Navidad, “Christmas Hits Concert”, con más de cincuenta músicos, cantantes y bailarines que interpretarán los éxitos populares de la temporada más alegre del año. El repertorio incluye melodías de películas como “Home Alone”, “The Polar Express”, “Elf”, “How the Grinch Stole Christmas”, “A Christmas Story”, y canciones populares como “All I Want for Christmas”, “Santa Claus is Coming to Town” y “White Chrsitmas”.

El concierto será el domingo, 18 de diciembre a las 4:00 p.m. en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce. Los boletos están disponibles en Ticketera y en Bellas Artes de Santurce.

XXV Feria de artesanías de la Compañía de Turismo de Puerto Rico

Los artesanos boricuas esperan al público este 17 y 18 de diciembre en el Paseo de la Princesa, en Viejo San Juan. Además, habrá música en vivo, talleres y comida típica.

Canvas Café

El “coffee shop” CaféLab ubicado en la calle San Francisco, en el Viejo San Juan, invita a “Canvas Café” para celebrar con pincel en mano. En esta ocasión pintarán una taza de café con un “Latte Art” en forma de árbol de Navidad con un efecto de nieve en el fondo.

La reunión, de dos horas de duración, será el sábado, 17 de diciembre, a las 4:00 p.m.

Sneakerfest

El festival, que tendrá lugar en el Coliseo Pedrín Zorrilla, contará con vendedores locales, artesanos, música y entretenimiento. Serán dos días de evento -18 y 19 de diciembre- para darle continuidad a esta época de unión. Los boletos están disponibles en PR Ticket.

The Whisky Store

The Whisky Store regresó a The Mall of San Juan durante la temporada navideña. La tienda tipo “pop-up” estará ubicada en el primer nivel del centro comercial, hasta el 31 de diciembre.

Las catas se estarán celebrando de miércoles a sábado, durante todo el mes de diciembre, a las 4:30 p.m., 5:00 p.m. y 6:00 p.m. The Whisky Store abrirá de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a sábado; los domingos desde las 11:00 a.m. y tendrá un horario especial el 24 y el 31 de diciembre de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

“Un prodigio, pastores”

Este sábado, 17 de diciembre en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, el Coro de Niños de San Juan celebrará el concierto de Navidad “Un prodigio, pastores”. Los boletos están a la venta por Ticketera.

“Así celebra nuestra Tuna en Navidad”

La Tuna de la Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció su concierto de temporada “Así celebra nuestra Tuna en Navidad”, que tendrá lugar el domingo, 18 de diciembre, a las 5:00 p.m., en el Teatro de la UPR.

“El tema del concierto ‘Así celebra nuestra Tuna en Navidad’ es el estribillo de la canción navideña ‘Parrandita pa ti’, escrita por esta servidora, y que hace mención a cómo se prepara la Tuna para celebrar la Navidad en familia”, explicó la profesora Edithmarie Claudio Cruz, directora de la Tuna UPR.

Para información sobre los boletos, puede llamar al (787) 764-0000, extensión 86625 o escribir a eventos.riopiedras@upr.edu.

“El taller de Santa”

La Navidad es una de las épocas festivas que más se disfruta en Puerto Rico. Es por eso que la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral presenta “El taller de Santa”, un espectáculo para niños lleno de la magia de la época.

Este evento será el 17 y 18 de diciembre en ImproGalería, ubicado #214 de la avenida Eleanor Roosevelt. Contará con dos presentaciones por día, a la 1:00 p.m. y 3:00 p.m.

Para boletos, acceda a https://url.avanan.click/v2/___www.improgaleriapr.com___.YXAzOmdmcm1lZGlhOmE6bzpkZTMyODAyOGRmNWQ5OTIzMjk1MDY4NTRmN2VkMzRlMjo2OjhhNjk6N2I0YWZjZmRmZGY1MjliOTNjM2U5Y2NkYWI2NDk4ZjE2ZmQ4MDFlZWYwZmRhY2RjNDBjMjJkMTYzNWE1ZTA4MTp0OlQ .

Exhibición de nacimientos en Plaza Del Caribe

Bajo el nombre “Belén de Puerto Rico”, Plaza Del Caribe llevará a cabo una exhibición de tallas de nacimiento en el Atrio Central hasta el 31 de diciembre. Como parte de los trabajos realizados por la Escuela Taller de Artesanía, durante el semestre de septiembre a noviembre de 2022, el taller de Talla de Madera ofreció una versión avanzada para aquellos interesados en cumplir un reto: crear un nacimiento en las 36 horas del curso. El resultado fue de once participantes que completaron nacimientos de 6 a 7 piezas.

“Un Niño todo cambiará”

El domingo, 18 de diciembre, a las 6:30 p.m. la Plaza Santiago Palmer de Caguas se convertirá en el escenario para revivir la historia con la puesta en escena del musical “Un Niño todo cambiará”. La producción, de la autoría de Deborah Craig-Claar y David T. Clydesdale, presenta la historia bíblica navideña con un enfoque contemporáneo, interpretada desde la perspectiva de los residentes de la posada que albergaba el pesebre. El elenco incluye cerca de 75 cantantes, actores, bailarines y niños en escena, junto a una orquesta de maestros en vivo.

Final del Mundial Catar 2022

Este domingo se celebrará la Final del Mundial Catar 2022 y 24 Market Place así como Eco’s Sports Park en Hato Rey contarán con pantallas para transmitir el evento deportivo que se ha visto marcado por la llegada del árbitro virtual.

El VAR, un sistema de videoarbitraje diseñado para ayudar a evitar errores de llamadas en jugadas y manifiestos durante un partido. Los fans están inquietos y opuestos, y opinan que el VAR detiene el ritmo del juego. Algunos de los mejores jugadores aseguran que le quita toda la emoción al partido.

Esa ya no es la situación en Puerto Rico, porque en los juegos semifinales y finales se celebrará el OpenVAR de Miller Lite. Cada vez que el juego se detenga para activar el árbitro virtual, Miller Lite regalará su cerveza lite original a toda la fanaticada presente en 24 Market Place y Eco’s Sports Park en Hato Rey. Mientras los fanáticos en el estadio se impacientan, los entusiastas del fútbol en Puerto Rico podrán disfrutar un momento refrescante.