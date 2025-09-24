Opinión
24 de septiembre de 2025
80°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Salma Hayek celebra el cumpleaños de su hija al ritmo de Elvis Crespo

La estrella de cine compartió varias imágenes de la celebración mientras sonaba el éxito “Suavemente”

24 de septiembre de 2025 - 7:27 AM

Por Listín Diario / GDA
La actriz mexicana Salma Hayek celebró los 18 años de su hija Valentina Paloma Pinault, fruto de su matrimonio con el empresario fránces François-Henri Pinault, a ritmo de merengue en el castillo Chilham Castle en Inglaterra.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de cine compartió varias imágenes de la celebración, donde ambas demostraron sus habilidades para el baile mientras sonaba el éxito de 1998 “Suavemente”, del artista puertorriqueño Elvis Crespo.

“Comimos, bailamos, reímos, gozamos… y la fiesta siguió todo el fin de semana. ¡Feliz cumpleaños, mi cielo, nunca es suficiente celebrarte!”, escribió Hayek en la publicación.

Valentina Paloma, quien es considerada una de las jóvenes más ricas del mundo, recibió un emotivo mensaje de su madre por su cumpleaños.

“Mi hermosa reina del baile. ¡Hoy cumpliste 18! Han cambiado tantas cosas en tu vida, pero siempre eres tan tú. Un corazón apasionado amable, un alma sabia llena de magia, una fuerza única imparable de la naturaleza con un sentido del humor ingenioso y una tenacidad obstinada. Algunas cosas nunca tendrán oportunidad te amamos por siempre y aunque siempre te adelantaste a tus años siempre estarás en mi corazón mi hija soñada", expresó la artista.

Elvis Crespo ha iniciado una nueva etapa personal, tras enfrentar un divorcio y estar enfocado en su bienestar. Fotos por Ramón " Tonito " Zayas / GFR MediaElvis Crespo finalizó en diciembre de 2024 su matrimonio con Maribel Vega, quien trabajaba en su agenda artística. De igual forma reconoce que su exesposa Maribel Vega ha sido la mujer que más ha amado.
1 / 11 | Elvis Crespo dice estar enamorado de él: "Ahora mismo soy mi prioridad". Elvis Crespo ha iniciado una nueva etapa personal, tras enfrentar un divorcio y estar enfocado en su bienestar. Fotos por Ramón " Tonito " Zayas / GFR Media - Ramon "Tonito" Zayas
